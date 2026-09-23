Présentation du Xiaomi 18 Pro Max : le premier smartphone au monde avec Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Xiaomi a officiellement présenté son nouveau fleuron sur le marché mobile : le smartphone Xiaomi 18 Pro Max. Selon ixbt.com, cet appareil est le premier de l'industrie mobile à être équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm, ainsi que d'un double capteur photo de 200 MP développé en collaboration avec Leica. Ce flagship se distingue par ses technologies avancées et ses performances élevées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités d'affichage et système de confidentialité

Le smartphone dispose d'un écran aux bordures ultra-fines de seulement 0,99 mm, avec une dalle SuperPixel 2.0 basée sur le matériau M11. La luminosité maximale de l'écran atteint 4000 nits, avec une prise en charge de l'espace colorimétrique BT.2020 et un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. L'une des caractéristiques principales du système d'affichage est le système de protection des données personnelles au niveau matériel.

Cette fonction de confidentialité peut être activée pour l'ensemble du smartphone ou pour des applications spécifiques. Le système est capable de masquer le contenu des notifications, des fenêtres contextuelles et du menu multitâche, les zones sensibles étant contrôlées au niveau des pixels individuels. Les paramètres de confidentialité peuvent être gérés via Super Xiao Ai, et un bouton AI personnalisable est prévu pour une activation rapide.

Performances et système de refroidissement

L'appareil est propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 basé sur un processus de gravure en 2 nm. La fréquence du processeur atteint 5 GHz, un record pour les plateformes mobiles Qualcomm. Pour assurer une stabilité optimale, Xiaomi a intégré un système de refroidissement avec une chambre à vapeur annulaire mise à jour. Selon l'entreprise, le smartphone est capable de maintenir une fréquence d'images maximale pendant une heure, même dans les jeux exigeants.

Côté autonomie, une batterie silicium-carbone Jinshajiang d'une capacité de 8500 mAh est utilisée. L'appareil est également doté d'un vibromoteur agrandi, de trois haut-parleurs et d'un module UWB pour une localisation précise des appareils compatibles. Le boîtier est protégé contre l'eau et la poussière selon les normes IP66, IP68 et IP69.

Appareils photo Leica et écran secondaire

Le module principal de l'appareil photo est équipé d'un capteur de 200 MP de 1/1,28 pouce avec une plage dynamique étendue. Le module périscopique utilise un autre capteur de 200 MP de 1/1,56 pouce, prenant en charge la télé-macro à une distance de 12 cm. Le troisième appareil photo est un capteur ultra grand-angle de 50 MP, tous les modules ayant été développés avec la participation de Leica.

L'écran secondaire situé sur le panneau arrière prend désormais en charge plus de 100 applications, des cartes d'information, des notifications et des mini-jeux. Grâce à l'IA, il est possible de créer des fonds d'écran de jeu personnalisés et de concevoir de petites applications personnelles. Le prix du flagship Xiaomi 18 Pro Max est de 1045 USD.