La célèbre plateforme AnTuTu a publié le classement des smartphones Android les mieux notés par les utilisateurs à la fin du mois d'août 2026. Selon ixbt.com, la première place de cette liste est occupée par le Xiaomi 17 Max , qui a obtenu 97,58 % d'avis positifs de la part de ses propriétaires. Ce chiffre démontre non seulement que l'appareil est techniquement avancé, mais qu'il répond également pleinement aux besoins réels des acheteurs au quotidien. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les statistiques fournies par AnTuTu ne sont pas basées sur des tests de performance technique traditionnels, mais directement sur les évaluations personnelles des propriétaires d'appareils au sein de l'application. Les données ont été collectées uniquement pour le marché chinois au 31 août de cette année, et pour le Xiaomi 17 Max, ce résultat marque une étape importante — le smartphone figurait déjà dans le top 3 le mois précédent.

Capacités techniques du modèle leader

Le Xiaomi 17 Max, plébiscité par les utilisateurs, se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Le smartphone est équipé d'un immense écran AMOLED de 6,9 pouces avec une résolution de 2608 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La plateforme phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 a été choisie comme base de l'appareil.

La réserve d'énergie et les capacités de la batterie du smartphone ont particulièrement impressionné les acheteurs. Il est doté d'une batterie silicium-carbone de 8000 mAh, prenant en charge la technologie de charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

Appareil photo et fonctionnalités supplémentaires

Le système de caméra, créé en collaboration avec les experts de Leica, a également reçu des éloges de la part des utilisateurs. Il comprend un module principal de 200 MP avec stabilisation optique, une caméra périscopique de 50 MP avec zoom optique 3x, ainsi qu'un objectif ultra grand-angle de 50 MP.

La durabilité et le confort de l'appareil n'ont pas été oubliés. Le boîtier du smartphone est protégé contre l'eau et la poussière selon les normes IP68 et IP69. Il est également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique et de haut-parleurs stéréo de qualité pour assurer la sécurité et l'immersion.

Autres modèles concurrents sur le marché

La deuxième place du classement est occupée par l'Oppo K15 Pro+ avec 97,42 % d'avis positifs. Cet appareil est équipé d'un processeur Dimensity 9500s, d'un système de refroidissement actif, d'un écran AMOLED 165 Hz et d'une batterie de 8000 mAh.

Le top 3 est complété par le pliable Oppo Find N5 avec un score de 96,52 %, devenant le seul smartphone pliable du trio de tête. Ce modèle a une épaisseur de seulement 8,93 mm et un poids de 229 grammes une fois plié. La liste mentionne également le Nubia Z70S Ultra Photographer Edition avec 95 % d'avis positifs.