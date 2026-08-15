Les neurobiologistes identifient un nouveau mécanisme de régénération des tissus cérébraux

Une équipe de neurobiologistes de l’Université de Zurich a découvert un mécanisme de régénération jusqu’ici inconnu des astrocytes, des cellules gliales en forme d’étoile qui préservent l’intégrité des tissus cérébraux et nourrissent les neurones. Selon ixbt.com, cette découverte scientifique pourrait fondamentalement modifier notre compréhension des capacités de récupération du cerveau humain après une lésion. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Au cours de l’étude, des expériences inédites ont été menées sur des souris vivantes à l’aide de la microscopie biphotonique. Les résultats ont montré qu’en cas de lésion cérébrale, un groupe spécifique d’« astrocytes régénératifs » ne se contente pas de se diviser sur place : il dirige les noyaux des cellules filles vers la zone endommagée le long de ses prolongements étendus.

Un processus migratoire inédit et la régénération des tissus

Une fois arrivés dans la zone endommagée, les noyaux restaurent le réseau astrocytaire et « recousent » le tissu d’une manière particulière. Ce processus complexe se déroule en plusieurs étapes : d’abord, les noyaux migrent activement à travers les prolongements, puis des gènes spécifiques et des voies de signalisation responsables de la réparation sont activés. Les cellules reconstruisent alors entièrement leur réseau et restaurent les fonctions des tissus.

On sait que les astrocytes jouent un rôle parental dans le cerveau : ils fournissent aux neurones les nutriments nécessaires, modulent le flux sanguin et maintiennent un environnement sain. S’ils sont gravement endommagés ou détruits par des maladies auto-immunes, le cerveau devient incapable de résister aux influences extérieures et aux lésions.

Les perspectives médicales d’avenir

Les chercheurs sont parvenus à identifier de nombreux gènes et voies de signalisation qui s’activent temporairement au cours de ce processus. Selon les spécialistes, ces gènes pourraient à l’avenir devenir des cibles thérapeutiques majeures pour agir de manière ciblée sur la régénération des tissus cérébraux après des traumatismes et diverses maladies graves.

Cette découverte scientifique marque un tournant important pour la médecine. Elle fait sortir le cerveau de la catégorie des « organes qui se dégradent de manière irréversible après une lésion » et le place parmi les systèmes ayant conservé des mécanismes d’autoréparation latents, susceptibles d’être activés de manière sélective.