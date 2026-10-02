Les cellules solaires à pérovskite atteignent pour la première fois une efficacité de 30 %

·4·Technologie
Les cellules solaires à pérovskite atteignent pour la première fois une efficacité de 30 %

Des chercheurs chinois, délaissant la technologie traditionnelle au silicium, ont créé une cellule solaire à pérovskite à triple jonction dont l'efficacité a franchi pour la première fois le seuil critique de 30 %. Selon ixbt.com, le taux de 30,1 % atteint par une équipe scientifique dirigée par des chercheurs de l'Université de Nankin constitue un record absolu pour ce type de dispositif. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Contrairement aux panneaux solaires à base de silicium largement utilisés aujourd'hui, cette nouvelle conception se compose de trois couches distinctes de pérovskite. Chacune d'elles absorbe une partie spécifique du spectre solaire, permettant une utilisation plus efficace de l'énergie. Cependant, la création d'une telle structure multicouche posait des défis techniques, notamment des défauts causés par une teneur élevée en brome.

Moyens de surmonter les obstacles technologiques

Le problème principal était lié au séchage irrégulier et à la cristallisation de la couche supérieure lors de la fabrication. Il en résultait des fissures et d'autres défauts en surface, réduisant l'efficacité globale du dispositif. Les scientifiques chinois ont résolu ce problème en utilisant un traitement par solvant spécial et en ajoutant une petite quantité de chlorure d'oléylammonium à la composition.

Cette méthode a permis de lisser le film et d'assurer une formation uniforme des cristaux. En conséquence, les pertes d'énergie ont été considérablement réduites et la tension de la couche supérieure a atteint 1,46 V. Les trois couches couvrent différentes parties du spectre solaire, y compris le proche infrarouge.

Perspectives d'avenir et domaines d'application

Selon les résultats de l'étude, le rendement énergétique (KPI) annoncé de l'ensemble de la structure est de 30,1 %, tandis que le processus de certification indépendant a confirmé un taux de 29,3 %. Le développement a également montré une bonne stabilité : après 569 heures de fonctionnement continu sous un simulateur solaire, l'élément a conservé plus de 90 % de son efficacité initiale.

À l'avenir, les chercheurs prévoient d'augmenter encore l'efficacité du dispositif, d'agrandir sa taille et de le tester dans des conditions proches de l'espace, sous l'effet des radiations, des rayons ultraviolets, du vide et des variations de température. Comme les éléments à pérovskite ne nécessitent pas de plaques de silicium lourdes, il sera possible à l'avenir de créer des modules solaires légers et flexibles pour les bâtiments, l'électronique portable et les engins spatiaux.

PérovskiteCellule solaireTechnologieScienceChine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une cellule solaire sous-marine unique créée en ChineUne cellule solaire sous-marine unique créée en Chine21 septembre 23:58Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %1 août 02:22Synthèse silicium-pérovskite : création d'une cellule solaire avec 34 % d'efficacitéSynthèse silicium-pérovskite : création d'une cellule solaire avec 34 % d'efficacité20 septembre 23:57Les panneaux en pérovskite devancent le silicium dans l’énergie solaireLes panneaux en pérovskite devancent le silicium dans l’énergie solaire18 août 03:52La cellule solaire à pérovskite la plus efficace au monde créée en Corée du SudLa cellule solaire à pérovskite la plus efficace au monde créée en Corée du Sud4 septembre 00:55Des chercheurs ont créé un nouveau matériau aussi solide que le béton et dix fois plus résistant que la glaceDes chercheurs ont créé un nouveau matériau aussi solide que le béton et dix fois plus résistant que la glace27 septembre 17:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue