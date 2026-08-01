Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %

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Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %

Des scientifiques de l'Académie chinoise des sciences ont développé une cellule solaire tandem de nouvelle génération avec une efficacité de conversion de l'énergie solaire en électricité de 29,71 %. Selon ixbt.com, ce nouveau développement a non seulement atteint des performances élevées, mais a également contribué à résoudre le problème de la durabilité, l'un des principaux défis des batteries traditionnelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La structure innovante présentée par les experts combine deux types différents de photoéléments. La couche supérieure de l'appareil est fabriquée en pérovskite, qui absorbe efficacement la partie à haute énergie du spectre solaire, tandis que la couche inférieure fonctionne à base de CIGS. Cette couche convertit avec succès en électricité la lumière à plus faible énergie qui a traversé la couche supérieure.

Une solution innovante au problème de la durabilité

Jusqu'à présent, le principal obstacle à la production de masse et à l'application pratique des batteries à pérovskite était leur faible stabilité. Au fil du temps, des microdéfauts apparaissent dans la structure du matériau, ce qui réduit l'efficacité de la conversion d'énergie et raccourcit la durée de vie des éléments.

Les chercheurs chinois ont trouvé une solution unique pour résoudre ce problème. Au stade de la formation des cristaux de pérovskite, ils ont ajouté un composé organique à base de soufre, le bis(2-pyridylméthyl)sulfure. Cet additif spécial se lie aux ions plomb, réduit le nombre de défauts structurels et protège le matériau contre la dégradation sous l'effet de la lumière solaire.

Résultats des tests et perspectives

Les tests en laboratoire ont pleinement confirmé l'efficacité de la nouvelle approche en pratique. Alors que le photoélément supérieur en pérovskite a affiché un coefficient d'utilité de 22,21 %, l'efficacité globale de la construction en tandem a atteint 29,71 %.

De plus, la phase de test de durabilité à long terme a également donné des résultats élevés. Après 2000 heures de fonctionnement continu, la cellule solaire a réussi à conserver plus de 91 % de son efficacité initiale.

Bien que cette technologie ne soit actuellement disponible qu'en laboratoire, les scientifiques estiment qu'elle montre clairement que l'ère de l'application industrielle de cellules solaires hautement efficaces et durables approche à grands pas.

Cellule SolairePérovskiteAcadémie Chinoise Des SciencesTechnologieNouvelle Invention
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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