Les grands opérateurs télécoms américains intègrent les technologies satellitaires

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Les grands opérateurs télécoms américains intègrent les technologies satellitaires

Les géants américains des télécommunications AT&T, T-Mobile et Verizon ont conclu un accord pour créer une coentreprise afin d'améliorer radicalement la couverture mobile dans le pays. Selon ixbt.com, l'objectif principal de cette initiative est de résoudre le problème des « zones mortes » dans les régions éloignées et rurales où les réseaux terrestres traditionnels sont inexistants ou instables. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

À l'heure actuelle, même dans les zones dotées d'infrastructures développées, les utilisateurs rencontrent parfois des secteurs privés de connexion fiable. La nouvelle structure se concentrera initialement sur l'identification de ces points problématiques. Grâce aux technologies satellitaires, la qualité de la couverture existante sera évaluée, cartographiée et les zones manquant cruellement de couverture mobile seront précisément identifiées.

Développement des infrastructures et situations d'urgence

Les données collectées permettront à l'avenir d'étendre et d'améliorer les réseaux là où les besoins sont les plus élevés. Selon les estimations des opérateurs, cela améliorera non seulement la connectivité dans les zones peu peuplées, mais augmentera également considérablement la stabilité des services lors de catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence.

Les entreprises discutent également de la possibilité de partager certaines ressources d'infrastructure. Selon les représentants d'AT&T, cette approche garantira une utilisation plus efficace du spectre radiofréquence et favorisera l'attraction d'investissements supplémentaires dans le secteur des télécommunications.

État actuel du projet et incertitudes

Cependant, le projet n'en est qu'à ses débuts. À ce stade, les opérateurs n'ont conclu qu'un accord de principe, et les conditions finales de la coentreprise ne sont pas encore totalement définies.

Les experts soulignent que les technologies satellitaires spécifiques qui seront utilisées, les régions où les travaux débuteront et la possibilité pour les smartphones des utilisateurs finaux de se connecter directement aux satellites restent confidentielles. De même, la structure organisationnelle de la coentreprise et l'étendue exacte des services qu'elle fournira dépendront des prochaines étapes de négociation.

États-UnisTéléphonie mobileSatelliteAT&TVerizon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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