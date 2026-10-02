Présentation du Kyocera Digno BX4 : un smartphone professionnel avec 5 ans de support

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Présentation du Kyocera Digno BX4 : un smartphone professionnel avec 5 ans de support

La société japonaise Kyocera a annoncé le nouveau smartphone professionnel Digno BX4, conçu pour une utilisation à long terme et se distinguant par sa robustesse. Selon ixbt.com, cet appareil sera commercialisé via l'opérateur mobile SoftBank à partir de fin octobre de cette année. Le nouveau modèle se distingue par sa durabilité, ses mises à jour logicielles prolongées et ses fonctionnalités pratiques pour le flux de travail. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques et performances

Le smartphone est équipé d'un écran IPS LCD de 6,1 pouces au format HD+, offrant une qualité d'image suffisante pour les tâches quotidiennes. Au cœur de l'appareil se trouve le processeur MediaTek Dimensity 6400, associé à 8 GB de RAM et 128 GB de stockage interne. Cette configuration matérielle permet une exécution fluide des applications professionnelles et des tâches courantes.

En ce qui concerne les capacités photo, l'appareil est doté d'une caméra frontale de 8 mégapixels et d'une caméra principale de 50 mégapixels. Le boîtier robuste abrite une batterie de 4500 mAh prenant en charge la charge rapide de 33 W. Les dimensions du smartphone sont de 74 × 156 × 9,9 mm pour un poids d'environ 185 grammes.

Exigences professionnelles et protection

Ce modèle répond pleinement aux exigences strictes du programme Google Android Enterprise Recommended, garantissant la conformité aux normes de sécurité et de gestion d'entreprise. Le fabricant a annoncé qu'il fournirait quatre mises à jour majeures d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ce modèle.

Le boîtier de l'appareil est protégé de manière fiable contre l'eau et la poussière. De plus, sa conformité à la norme militaire américaine MIL-STD-810H confère au smartphone une grande résistance aux chocs et aux chutes. L'écran peut être utilisé avec des gants ou des doigts mouillés.

Des fonctionnalités spéciales pour les utilisateurs professionnels sont également prévues. Notamment, l'appareil permet d'enregistrer jusqu'à 100 conversations d'une durée maximale de 60 minutes chacune. Il dispose également d'un lecteur d'empreintes digitales, de la reconnaissance faciale, d'un port jack 3,5 mm et d'un module NFC prenant en charge FeliCa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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