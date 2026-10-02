Cinq hommes exécutés en Iran pour l'enlèvement et le viol d'une femme

Cinq hommes accusés d'avoir enlevé et violé une femme dans la ville de Marand, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental, ont été exécutés.

Il a été rapporté que l'incident a eu lieu le 21 mai 2022. La victime a contacté les forces de l'ordre, déclarant que cinq inconnus l'avaient enlevée de force et emmenée dans une zone montagneuse près de Marand.

Les forces de l'ordre ont identifié et arrêté les suspects quatre jours après l'incident. Au cours de l'enquête, ils auraient avoué avoir commis le crime.

À l'issue du procès, les cinq hommes ont été condamnés à mort. Après la confirmation de la sentence par la Cour suprême d'Iran, la peine a été exécutée le 9 août 2023.

Selon les informations, l'identité des condamnés n'a pas été officiellement divulguée.