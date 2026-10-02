Jeux asiatiques : Les boxeurs ouzbeks terminent deuxièmes avec 7 médailles
Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques de Nagoya, au Japon, ont officiellement pris fin et le tableau final des médailles a été publié. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, l'équipe nationale d'Inde a terminé à la 1ère place du classement général avec 3 médailles d'or et 3 de bronze.
Les boxeurs ouzbeks ont dominé la compétition en nombre total de médailles, s'assurant une solide deuxième place avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze (7 médailles au total). L'équipe du Kazakhstan voisin complète le podium avec 2 médailles d'or et 3 de bronze.
Compétition intense et résultats sur les rings de Nagoya
Des combats acharnés ont eu lieu entre les meilleurs boxeurs du continent tout au long du tournoi :
Le leadership de l'Inde : Grâce à leurs succès en finale, les boxeurs indiens ont remporté 3 médailles d'or, prenant la tête du classement ;
Les 7 médailles de l'Ouzbékistan : Nos représentants ont décroché 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze, surpassant tous leurs rivaux en nombre de montées sur le podium ;
Derby d'Asie centrale : L'équipe du Kazakhstan a clôturé le trio de tête avec 2 médailles d'or et 3 de bronze ;
Performances de la Chine et du Japon : L'équipe de Chine s'est classée quatrième avec 1 or, 3 argent et 2 bronze (6 médailles au total), tandis que le Japon, pays hôte, a terminé sixième avec 1 or et 3 bronze.
Tableau final des médailles de boxe (Jeux asiatiques, Nagoya)
Rang
Pays
Or
Argent
Bronze
Total
1
Inde
3
0
3
6
2
Ouzbékistan
2
1
4
7
3
Kazakhstan
2
0
3
5
4
Chine
1
3
2
6
5
Taipei chinois
1
1
0
2
6
Japon
1
0
3
4
7
Thaïlande
1
0
0
1
Lors de cette compétition, l'école de boxe ouzbèke a une fois de plus prouvé sa constance, avec 7 athlètes médaillés.
Selon vous, comment évaluer la performance de nos boxeurs à Nagoya et quelle est la raison du leadership de l'Inde en nombre de médailles d'or ?
Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez ce résultat important du sport ouzbek avec vos amis via Telegram !
Commentaires 0
…