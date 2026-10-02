Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques de Nagoya, au Japon, ont officiellement pris fin et le tableau final des médailles a été publié. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, l'équipe nationale d'Inde a terminé à la 1ère place du classement général avec 3 médailles d'or et 3 de bronze.

Les boxeurs ouzbeks ont dominé la compétition en nombre total de médailles, s'assurant une solide deuxième place avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze (7 médailles au total). L'équipe du Kazakhstan voisin complète le podium avec 2 médailles d'or et 3 de bronze.

Compétition intense et résultats sur les rings de Nagoya

Des combats acharnés ont eu lieu entre les meilleurs boxeurs du continent tout au long du tournoi :

Le leadership de l'Inde : Grâce à leurs succès en finale, les boxeurs indiens ont remporté 3 médailles d'or, prenant la tête du classement ;

Les 7 médailles de l'Ouzbékistan : Nos représentants ont décroché 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze, surpassant tous leurs rivaux en nombre de montées sur le podium ;

Derby d'Asie centrale : L'équipe du Kazakhstan a clôturé le trio de tête avec 2 médailles d'or et 3 de bronze ;

Performances de la Chine et du Japon : L'équipe de Chine s'est classée quatrième avec 1 or, 3 argent et 2 bronze (6 médailles au total), tandis que le Japon, pays hôte, a terminé sixième avec 1 or et 3 bronze.

Tableau final des médailles de boxe (Jeux asiatiques, Nagoya)

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Inde 3 0 3 6 2 Ouzbékistan 2 1 4 7 3 Kazakhstan 2 0 3 5 4 Chine 1 3 2 6 5 Taipei chinois 1 1 0 2 6 Japon 1 0 3 4 7 Thaïlande 1 0 0 1

Lors de cette compétition, l'école de boxe ouzbèke a une fois de plus prouvé sa constance, avec 7 athlètes médaillés.

Selon vous, comment évaluer la performance de nos boxeurs à Nagoya et quelle est la raison du leadership de l'Inde en nombre de médailles d'or ?

Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez ce résultat important du sport ouzbek avec vos amis via Telegram !