Jeux asiatiques : Les boxeurs ouzbeks terminent deuxièmes avec 7 médailles

·3·Sport
Jeux asiatiques : Les boxeurs ouzbeks terminent deuxièmes avec 7 médailles

Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques de Nagoya, au Japon, ont officiellement pris fin et le tableau final des médailles a été publié. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, l'équipe nationale d'Inde a terminé à la 1ère place du classement général avec 3 médailles d'or et 3 de bronze.

Les boxeurs ouzbeks ont dominé la compétition en nombre total de médailles, s'assurant une solide deuxième place avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze (7 médailles au total). L'équipe du Kazakhstan voisin complète le podium avec 2 médailles d'or et 3 de bronze.

Compétition intense et résultats sur les rings de Nagoya

Des combats acharnés ont eu lieu entre les meilleurs boxeurs du continent tout au long du tournoi :

  • Le leadership de l'Inde : Grâce à leurs succès en finale, les boxeurs indiens ont remporté 3 médailles d'or, prenant la tête du classement ;

  • Les 7 médailles de l'Ouzbékistan : Nos représentants ont décroché 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze, surpassant tous leurs rivaux en nombre de montées sur le podium ;

  • Derby d'Asie centrale : L'équipe du Kazakhstan a clôturé le trio de tête avec 2 médailles d'or et 3 de bronze ;

  • Performances de la Chine et du Japon : L'équipe de Chine s'est classée quatrième avec 1 or, 3 argent et 2 bronze (6 médailles au total), tandis que le Japon, pays hôte, a terminé sixième avec 1 or et 3 bronze.

Tableau final des médailles de boxe (Jeux asiatiques, Nagoya)

Rang

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

1

Inde

3

0

3

6

2

Ouzbékistan

2

1

4

7

3

Kazakhstan

2

0

3

5

4

Chine

1

3

2

6

5

Taipei chinois

1

1

0

2

6

Japon

1

0

3

4

7

Thaïlande

1

0

0

1

Jeux asiatiques : Les boxeurs ouzbeks terminent deuxièmes avec 7 médailles

Lors de cette compétition, l'école de boxe ouzbèke a une fois de plus prouvé sa constance, avec 7 athlètes médaillés.

Selon vous, comment évaluer la performance de nos boxeurs à Nagoya et quelle est la raison du leadership de l'Inde en nombre de médailles d'or ?

Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez ce résultat important du sport ouzbek avec vos amis via Telegram !

Jeux asiatiquesNagoyaFédération de boxe d'OuzbékistanBoxe indienneSport
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Chaque victoire garantit une médaille : les boxeurs ouzbeks entrent en quarts de finaleChaque victoire garantit une médaille : les boxeurs ouzbeks entrent en quarts de finale26 septembre 19:46Six lutteurs sur le tapis : La composition de l'Ouzbékistan pour la lutte libre aux Jeux asiatiquesSix lutteurs sur le tapis : La composition de l'Ouzbékistan pour la lutte libre aux Jeux asiatiques11 septembre 08:11Top 10 : La course aux médailles des Jeux asiatiques de Nagoya s'intensifieTop 10 : La course aux médailles des Jeux asiatiques de Nagoya s'intensifie22 septembre 08:25L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan annonce sa sélection finale pour les Jeux asiatiquesL'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan annonce sa sélection finale pour les Jeux asiatiques17 septembre 22:16Journée dorée aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs montent sur le ring demain pour le titreJournée dorée aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs montent sur le ring demain pour le titreHier 19:43«Les quarts de finale sont à nous !» : Shavkatjon Boltayev signe une victoire éclatante aux Jeux asiatiques«Les quarts de finale sont à nous !» : Shavkatjon Boltayev signe une victoire éclatante aux Jeux asiatiques24 septembre 12:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov