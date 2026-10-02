Manchester City fait appel des accusations financières de la Premier League

Le club de Manchester City a officiellement fait appel de la décision de la commission indépendante de la Premier League, exigeant l'annulation du verdict concernant les infractions financières. Cette escalade juridique est un événement majeur qui pourrait avoir un impact sérieux sur l'avenir du football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'équipe de Manchester City a respecté les délais impartis et a officiellement soumis tous les documents pertinents jeudi soir. Cette démarche intervient après que la commission indépendante a reconnu le club coupable de graves irrégularités financières à l'issue de son enquête.

Selon les résultats de l'enquête, entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, le club a été accusé d'avoir artificiellement gonflé ses revenus de plus de 830 millions de livres sterling. D'après les conclusions des autorités compétentes, l'équipe a utilisé des systèmes de financement occultes et des contrats fictifs avec des partenaires commerciaux pour contourner les règles strictes de dépenses.

Le club maintient fermement sa position

Dans un communiqué officiel publié vendredi, Manchester City a fermement rejeté toutes les accusations, exprimant sa pleine confiance dans son innocence. Le club a souligné que la décision initiale était fondamentalement erronée et a affirmé disposer d'une base de preuves irréfutables confirmant sa non-culpabilité.

Le communiqué du club déclare : « Le club a officiellement déposé un appel complet contre les conclusions de la commission de la Premier League. Notre position ferme est que cette conclusion est entachée d'erreurs juridiques, de principe et factuelles sur de nombreux points. »

Les avocats de Manchester City devraient tenter de prouver que les principaux accords de sponsoring n'ont pas été financés directement par le groupe propriétaire du club, mais légalement par le gouvernement d'Abou Dabi.

Conséquences futures

Selon les règles actuelles, le nouveau panel judiciaire examinera uniquement la décision initiale et ne rejugera pas l'affaire à partir de zéro. Cela signifie que pour annuler avec succès les sanctions, Manchester City doit prouver des erreurs fondamentales dans la décision initiale de la commission.

L'issue de cette procédure d'appel déterminera non seulement la réputation du club, mais aussi le paysage futur de la justice financière et du système de règles dans le football anglais. En attendant la fin de toutes les procédures, les parties respectent les restrictions officielles.