À Hong Kong, des passagers tentent d'arrêter un taxi dont le chauffeur a perdu connaissance (vidéo)

À Hong Kong, en Chine, un chauffeur de taxi a soudainement perdu connaissance alors qu'il conduisait. Par conséquent, les quatre passagers à bord ont tenté de prendre le contrôle du véhicule et de l'arrêter. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Il est précisé que l'incident s'est produit le 28 septembre à midi sur la route Ching Cheung Road. Le chauffeur, âgé de 66 ans, a perdu connaissance alors qu'il était au volant. Ayant remarqué son état, les passagers ont d'abord tenté de le réveiller, mais le chauffeur n'a pas réagi.

Par la suite, l'homme assis sur le siège passager a tenté de diriger le volant, tandis que l'un des passagers à l'arrière a essayé de tirer le frein à main. Cependant, le taxi, devenu incontrôlable, a percuté une barrière en béton sur le bord de la route avant de s'immobiliser.

Aucun des quatre passagers n'a été blessé lors de l'incident. Les services d'urgence ont transporté le chauffeur, resté inconscient, à l'hôpital. Selon les médias, son état est jugé grave.

Les vidéos de l'incident ont circulé sur Internet, attirant l'attention sur la tentative des passagers de contrôler le véhicule en situation d'urgence.