La délégation sportive ouzbèke a enregistré un nouveau résultat de haut niveau aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Nagoya, au Japon ! Ce 2 octobre, lors des épreuves de taekwondo WT, notre talentueuse athlète Ozoda Sobirjonova a brillé en remportant une précieuse médaille d'argent pour notre délégation. Lors d'une finale intense, notre compatriote a affronté une représentante de l'Iran. Alors, comment se sont déroulés les combats finaux et comment notre taekwondoïste a-t-elle atteint le podium ?

Une finale intense et la marche d'argent

Ozoda Sobirjonova a battu les meilleures adversaires du continent tout au long de la compétition pour atteindre l'étape décisive :

Catégorie de poids : Notre compatriote est montée sur le tatami dans la catégorie des -67 kg, se mesurant aux meilleures athlètes de la compétition ;

Adversaire en finale : Lors d'un affrontement dramatique pour la médaille d'or, elle a été opposée à une représentante de l'équipe nationale d'Iran ;

Combat acharné : Dans un duel riche en coups précis et en mouvements intenses, Sobirjonova s'est inclinée de justesse ;

Vice-championne des Jeux asiatiques : Grâce à ce résultat, Ozoda Sobirjonova est officiellement devenue médaillée d'argent des Jeux asiatiques.

Résultat important des épreuves du 2 octobre

« Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de taekwondo WT, Ozoda Sobirjonova a atteint la finale dans la catégorie des -67 kg lors des épreuves du 2 octobre et a remporté la médaille d'argent. »

Cette médaille a contribué de manière significative à renforcer la position de l'équipe nationale d'Ouzbékistan au classement général des Jeux asiatiques.

Résultats en taekwondo WT (Tableau)

Critère / État Détails Athlète Ozoda Sobirjonova (Équipe nationale d'Ouzbékistan) Sport Taekwondo WT Catégorie de poids -67 kg Médaille obtenue Médaille d'argent Adversaire en finale Représentante de l'équipe d'Iran Date de la compétition 2 octobre 2026

Selon vous, que manquait-il à Ozoda Sobirjonova pour transformer cette médaille d'argent en or lors des prochains championnats du monde et Jeux olympiques ? Quelle note donnez-vous à la performance de notre taekwondoïste ?

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