Le hacker de Snowflake plaide coupable après avoir volé les données de plus de 165 entreprises

Le ministère américain de la Justice a publié une déclaration importante dans le cadre d’une vaste affaire de cybercriminalité. Selon celle-ci, le Canadien Connor Moucka, âgé de 26 ans, a reconnu avoir accédé illégalement aux réseaux de plus de 165 entreprises, volé des milliards d’enregistrements et extorqué de l’argent aux victimes. Ces cyberattaques ont révélé de graves vulnérabilités dans la sécurité des technologies cloud modernes et les systèmes de protection des données d’entreprise. L’information est rapportée par Techcrunch.com rapporte .

Selon le ministère américain de la Justice, Connor Moucka et ses complices ont réussi à contourner les systèmes de protection du fournisseur cloud Snowflake. Les bases de données clients de dizaines de grandes entreprises, notamment AT&T, LendingTree et Ticketmaster, sont ainsi tombées entre les mains des hackers. Il a notamment été établi que les appels et les SMS de plus de 100 millions de clients d’AT&T avaient été volés.

Ampleur des cyberattaques et dommages financiers

Les criminels ont menacé de diffuser des données obtenues de diverses sources, notamment des coordonnées bancaires, des permis de conduire et des numéros d’identification personnels. Selon ixbt.com, Connor Moucka et ses complices ont obtenu plus de 2,5 millions de dollars en faisant chanter leurs victimes pendant plusieurs années. Ils ont également gagné un demi-million de dollars supplémentaires en vendant les bases volées sur des forums de hackers populaires comme BreachForums.

Selon les estimations du Federal Bureau of Investigation (FBI), le montant total des dommages financiers causés aux victimes par ces cyberattaques s’élève à 9,5 millions de dollars. L’agent spécial du FBI W. Mike Herrington a qualifié ces actes de « menaces calculées et prédatrices », soulignant que des millions de citoyens ordinaires avaient été touchés.

Évaluation des experts et prochaine étape judiciaire

Le hacker connu sur Internet sous les pseudonymes Waifu et Judische avait été arrêté au Canada à la fin de 2024, quelques mois après les attaques contre Snowflake. Austin Larsen, chercheur principal au sein de la société de cybersécurité Mandiant, propriété de Google, avait alors décrit Moucka comme l’un des hackers « les plus dangereux et aux conséquences les plus graves » de 2024.

L’enquête est désormais terminée et la procédure est entrée dans sa phase préliminaire avant le procès. Le prononcé de la sentence contre Connor Moucka est prévu le 27 octobre de cette année, et il risque plusieurs dizaines d’années de prison. Cette affaire souligne une nouvelle fois la nécessité de renforcer la sécurité des services cloud dans le domaine de la cybersécurité.