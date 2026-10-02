Le prix des flagships Samsung Galaxy S26 augmente fortement en Europe

Samsung a augmenté de manière inattendue les prix de sa dernière série de smartphones phares sur le marché européen. Bien qu'il soit habituel que les nouveaux appareils perdent de la valeur après leur lancement sur le marché technologique, tous les modèles de la gamme Galaxy S26 ont vu leurs prix augmenter. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, la révision des prix concerne le Galaxy S26 de base, la version intermédiaire Galaxy S26+ ainsi que le modèle le plus avancé, le Galaxy S26 Ultra. Par conséquent, les acheteurs devront désormais débourser une somme plus importante pour acquérir ces appareils phares.

Dynamique des prix par modèle

Selon la nouvelle politique tarifaire, la version 256 GB du Galaxy S26 de base est désormais vendue à 1100 euros au lieu de 1000 euros. La variante avec 512 GB de stockage a augmenté de 1200 à 1300 euros. De son côté, le Galaxy S26+ a également augmenté de 100 euros pour chaque configuration, sa version 256 GB atteignant 1350 euros et la version 512 GB atteignant 1550 euros.

Les changements les plus importants ont été observés sur la version Ultra, le représentant le plus cher de la série. En particulier, le prix du Galaxy S26 Ultra avec 1 TB de stockage interne a augmenté de 230 euros, passant de 1920 euros à 2150 euros. Il s'agit d'une hausse significative pour ce flagship qui devient l'un des smartphones de série les plus chers du marché.

Comparaison avec la génération précédente

Une différence notable apparaît lorsqu'on compare les nouveaux prix à ceux de la gamme Galaxy S25 lancée l'année dernière. À titre de comparaison, au début des ventes, le Galaxy S25 avec 256 GB était évalué à 960 euros, le modèle S25+ à 1170 euros et le S25 Ultra à 1470 euros environ. La génération actuelle est proposée à un prix nettement plus élevé que ses prédécesseurs.

Les experts et analystes soulignent que cette hausse des prix pourrait être liée à des facteurs économiques dans la région européenne et à l'évolution du coût des composants. Il est intéressant de noter que cette augmentation ne concerne que la gamme phare principale, le modèle Galaxy S26 FE n'étant pas affecté et conservant son prix initial.