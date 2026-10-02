«Je donnerai 5 000 dollars à chaque citoyen» : Trump fait une promesse électorale incroyable

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«Je donnerai 5 000 dollars à chaque citoyen» : Trump fait une promesse électorale incroyable

À l'approche des élections de mi-mandat cruciales sur la scène politique américaine, Donald Trump a fait une déclaration sans précédent qui a stupéfié le monde entier ! Le chef de la Maison Blanche a promis de verser 5 000 dollars à chaque citoyen adulte du pays si les républicains remportent la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Parallèlement, il a vivement critiqué ses adversaires politiques, les démocrates, révélant qu'ils se préparaient à lancer une procédure de destitution contre lui s'ils prenaient le pouvoir. Alors, que cache cette proposition sensationnelle de Trump et quel choix historique attend les Américains ?

La prime de 5 000 dollars et l'accusation de « socialisme »

Dans son discours, Donald Trump a considérablement élargi les frontières de la lutte politique :

  • Paiement à chaque citoyen adulte : Le président a annoncé que si les républicains gagnaient les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, il donnerait 5 000 dollars à chaque citoyen américain adulte ;

  • « La voie vers le communisme » : Trump a ouvertement accusé les démocrates de tendre vers le communisme et le socialisme, les qualifiant de « pires personnes que j'aie jamais vues » ;

  • Menace de destitution : Il a averti que si les démocrates l'emportaient lors de ces élections, ils commenceraient immédiatement à chercher à le destituer de son poste de président ;

  • Un choix crucial pour les électeurs : La population américaine est confrontée à deux choix clairs : recevoir 5 000 dollars ou mettre fin à l'administration Trump.

Les propos sensationnels de Trump

« Si les républicains gagnent les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, je donnerai 5 000 dollars à chaque citoyen américain adulte. Ils (les démocrates) se dirigent vers le communisme. Ils sont nostalgiques du socialisme. Les pires personnes que j'aie jamais vues sont au pouvoir. Si les démocrates gagnent les élections de mi-mandat, ils essaieront de me destituer ».

Cette déclaration choc montre à quel point la campagne électorale sera dramatique et sans compromis.

Élections de mi-mandat aux États-Unis et proposition de Trump (Tableau)

Critère / Événement

Détails principaux

Date des élections

Mardi 3 novembre 2026

Type d'élection

Élections de mi-mandat au Congrès américain (midterm elections)

Promesse principale de Trump

À chaque citoyen adulte 5 000 dollars donner

Condition principale

Victoire des républicains à la Chambre des représentants et au Sénat

Risque potentiel

Lancement d'une procédure de destitution contre Trump si les démocrates gagnent

Cette bataille politique du 3 novembre devrait non seulement décider du sort du Congrès américain, mais aussi sceller l'avenir de l'administration Trump.

Selon vous, la promesse de Trump de distribuer 5 000 dollars à chaque citoyen suffira-t-elle à convaincre les électeurs, ou les Américains préféreront-ils l'écarter de la scène politique ?

Laissez vos prédictions et commentaires ci-dessous et partagez cette déclaration politique sensationnelle aux États-Unis avec vos amis via Telegram !

Donald TrumpÉlections de mi-mandat 2026Prime de 5 000 dollarsDestitutionÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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