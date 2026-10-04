Honor présente son nouveau compresseur électrique compact

La marque Honor a dévoilé sur le marché chinois le Honor Life Air Pump Lite, un compresseur électrique portable conçu pour gonfler rapidement et facilement les pneus de voitures, motos, vélos et équipements sportifs. Grâce à ses dimensions compactes et ses fonctionnalités modernes, cet appareil est appelé à devenir un assistant quotidien fiable pour les conducteurs et les amateurs de style de vie actif. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le prix du nouvel appareil est de 37 dollars. Ce compresseur portable attire l'attention par ses petites dimensions : son boîtier mesure 160 × 63 × 62 millimètres pour un poids de seulement 583 grammes. Le fabricant souligne que l'appareil a un volume équivalent à celui d'une bouteille d'eau de 500 millilitres.

Design compact et contrôle pratique

Grâce à sa petite taille, le Honor Life Air Pump Lite peut être facilement rangé dans le vide-poche d'une portière de voiture ou même dans un porte-gobelet. Le panneau avant de l'appareil dispose d'un écran numérique affichant précisément les niveaux de pression actuels, offrant ainsi un contrôle total à l'utilisateur.

L'écran prend en charge quatre unités de mesure principales : PSI, bar, kPa et kgf/cm². L'utilisateur peut également définir le niveau de pression souhaité, après quoi l'appareil s'arrête automatiquement une fois la valeur atteinte.

Modes de fonctionnement et capacités techniques

L'appareil propose cinq modes de fonctionnement adaptés à divers besoins : voiture, moto, vélo, ballon, ainsi qu'un mode personnalisé. Le débit du compresseur est de 25–30 litres par minute, avec une pression maximale atteignant 11 bar.

Selon les données du fabricant, cet appareil peut gonfler un pneu de vélo en environ 42 secondes et un ballon de basket en seulement 17 secondes. Bien entendu, le temps réel peut varier en fonction de la taille de l'objet et du niveau de pression initial.

Capacité de la batterie et protection supplémentaire

Le Honor Life Air Pump Lite intègre trois cellules de batterie de 2500 mAh chacune. Une batterie complètement chargée suffit pour gonfler quatre pneus de voiture ou jusqu'à 102 ballons de basket. La recharge s'effectue via un port USB-C moderne.

Pour assurer la sécurité, le compresseur est équipé d'un système de protection contre la surchauffe, la surintensité et la surtension. Un canal d'air séparé est prévu pour refroidir efficacement les composants internes. De plus, le haut du boîtier intègre une lampe utile dans l'obscurité ou en cas d'urgence.