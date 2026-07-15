Honor présente la lampe multifonction Honor Life à 11 dollars

La marque Honor, connue dans le monde de la technologie pour ses smartphones, a dévoilé son nouveau gadget intéressant. La nouvelle lampe multifonction, baptisée Honor Life, se distingue non seulement par son prix abordable, mais aussi par le fait qu'elle combine les fonctions de plusieurs appareils. Cet appareil devrait devenir un assistant fiable au quotidien, lors de voyages et dans des situations d'urgence. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau gadget intègre les capacités d'une lampe de poche classique, d'une lanterne de camping et d'un signal de détresse. Le prix de l'appareil sur le marché chinois n'est que de 79 yuans (environ 11 dollars). Cette combinaison de prix bas et de haute fonctionnalité fait du modèle Honor Life l'un des produits les plus compétitifs de son segment.

Capacités techniques et distance d'éclairage

La Honor Life est conçue dans un boîtier cylindrique, avec une longueur de 157 mm et un poids de 195 grammes. L'appareil est protégé selon la norme IPX4, ce qui permet de l'utiliser sans problème par temps pluvieux. La principale caractéristique de la lampe est qu'elle est équipée de deux sources lumineuses indépendantes.

La LED principale est conçue pour éclairer de longues distances, avec une luminosité maximale atteignant 300 lumens. Grâce à un système de mise au point spécial, l'utilisateur peut élargir ou rétrécir le faisceau lumineux. En mode de mise au point maximale, la lumière atteint plus de 200 mètres, ce qui est très pratique pour se déplacer dans des espaces ouverts la nuit.

Mode camping et autonomie

La lampe supplémentaire située sur le côté de l'appareil permet de l'utiliser comme lanterne de camping ou comme veilleuse. Deux niveaux de luminosité sont prévus pour chaque source lumineuse. Cela permet à l'utilisateur d'économiser de l'énergie ou d'utiliser une luminosité maximale selon la situation.

La Honor Life est équipée d'une batterie intégrée de 3000 mAh. Cette capacité garantit un fonctionnement continu de l'appareil pendant une longue période. De plus, les développeurs n'ont pas oublié la sécurité : un double clic sur le bouton active le mode SOS. Cette fonction sert à émettre un signal spécial pour appeler à l'aide dans des situations d'urgence.

Compte tenu de la forte demande pour les produits Honor sur le marché, il est fort probable que ce gadget abordable et de qualité apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux. Pour les amateurs de voyages et les propriétaires de voitures, la Honor Life est sans aucun doute une solution compacte et utile.