Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max et les capacités du nouveau Kirin 9050 Pro testés

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Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max et les capacités du nouveau Kirin 9050 Pro testés

Le prochain flagship de Huawei, le Mate 90 Pro Max, et son cœur, le nouveau processeur Kirin 9050 Pro, ont été soumis à une série de tests par des experts indépendants. Selon ixbt.com, cet appareil a démontré sa capacité à concurrencer sérieusement les puces Qualcomm, MediaTek et Apple, qui dominent actuellement le marché des technologies mobiles. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Selon la source analytique GeekBay, le processeur de nouvelle génération présente une supériorité significative par rapport à son prédécesseur. En particulier, dans certains scénarios de jeux exigeants, l'appareil s'est rapproché des performances des flagships modernes, voire les a dépassés sur certains aspects.

Technologie et architecture innovantes

La puce Kirin 9050 Pro a été développée par Huawei et est le premier SoC basé sur une technologie avancée appelée « LogicFolding ». Cette approche permet d'empiler verticalement plusieurs couches de silicium actives. En conséquence, la densité des transistors est considérablement augmentée sans augmenter proportionnellement la surface totale du cristal.

Le processeur intègre un CPU à 9 cœurs prenant en charge 16 threads. Les cœurs de calcul sont divisés en quatre clusters, comprenant un cœur ultra-performant, deux cœurs de performance, quatre cœurs économes en énergie et deux cœurs à très basse consommation. Selon les données fournies par Huawei, les performances CPU multi-cœurs ont augmenté de 23 %, les capacités graphiques de 40 %, et la vitesse du NPU dédié aux tâches d'AI a bondi de 140 %. La vitesse globale de l'appareil a augmenté de 31 %.

Tests en jeu et capacités graphiques

Dans le jeu populaire Genshin Impact, le Mate 90 Pro Max a maintenu une fréquence d'images élevée et stable avec une résolution de 890p et une consommation moyenne de 4,2 W. Selon GeekBay, dans ce scénario, le smartphone a montré une meilleure efficacité que certains appareils équipés de puces Snapdragon, se rapprochant des modèles avancés dotés de processeurs Apple. Dans le jeu Wuthering Waves, la fréquence d'images a également augmenté par rapport à la génération précédente, tandis que la consommation d'énergie a diminué, témoignant de l'amélioration de l'efficacité globale de la plateforme.

Les meilleurs résultats sont observés dans les jeux optimisés pour HarmonyOS. Si l'application n'est pas adaptée à la plateforme et s'exécute via une couche de traduction, une partie des ressources est consacrée à la conversion des commandes, ce qui réduit l'efficacité. Parallèlement, Huawei a ajouté des technologies d'AI utilisant le NPU et le GPU pour le mise à l'échelle de l'image, le ray tracing matériel amélioré et un HDR intelligent qui élargit la plage dynamique même dans les jeux ne prenant pas nativement en charge le HDR.

Capacité de la batterie et autonomie

Parallèlement à l'augmentation des performances, l'autonomie du smartphone a également progressé. Le Mate 90 Pro Max est désormais équipé d'une batterie de 6800 mAh au lieu des 6000 mAh précédents. Selon les résultats des tests effectués par GeekBay, l'appareil a pu fonctionner pendant 9 heures et 56 minutes sans recharge, soit 1 heure et 42 minutes de plus que le modèle précédent.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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