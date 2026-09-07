Huawei Pura X View dévoilé : écran large et batterie de 7000 mAh

Huawei a révolutionné le marché technologique en présentant officiellement le Huawei Pura X View, le premier smartphone au monde doté d'un écran large. Selon ixbt.com, cet appareil attire l'attention non seulement par son design inhabituel, mais aussi par son immense batterie intégrée dans un boîtier ultra-fin et ses caractéristiques techniques avancées. Ce nouveau flagship vise à offrir aux utilisateurs une expérience totalement différente pour la consommation de contenu et les tâches quotidiennes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau smartphone est équipé d'un panneau à écran large unique de 6,39 pouces avec une surface de 114,27 cm². Il est intéressant de noter que cette surface d'affichage est même plus grande que celle de l'écran de 6,9 pouces de l'iPhone 17 Pro Max. L'écran occupe 96,1 % de la façade. Malgré cela, l'épaisseur du boîtier n'est que de 6,68 mm et son poids est de 201 g.

Capacités d'affichage et performances

La direction de Huawei souligne que cet écran au format large est polyvalent et offre un grand confort d'utilisation. En particulier, par rapport aux smartphones traditionnels, la surface utile pour regarder des vidéos augmente de 16 %, et de 21 % pour la navigation web en mode vertical. Le fabricant positionne ce gadget comme une liseuse électronique, une console de jeu, un outil de visionnage de films et un instrument de travail efficace.

Les performances du smartphone sont assurées par le processeur Kirin 9030S et le système d'exploitation HarmonyOS 7. Selon Huawei, le processeur de nouvelle génération offre une augmentation de 28 % des performances globales par rapport à son prédécesseur. De plus, la technologie spéciale HyperSpace Memory permet aux 12 GB de RAM de fonctionner au niveau de 16 GB. L'appareil prend en charge deux cartes SIM physiques et deux standards eSIM, ainsi que la communication par satellite BeiDou avec envoi de textes et d'images.

Potentiel photo et prix

En termes de capacités photographiques, le Huawei Pura X View prétend également être l'un des leaders de sa catégorie. L'appareil photo principal dispose d'un capteur de 200 MP avec stabilisation optique (OIS). Il est accompagné d'un téléobjectif de 50 MP avec OIS et d'un module ultra grand-angle de 8 MP. Cette combinaison garantit des photos et des vidéos de haute qualité dans toutes les conditions d'éclairage.

De plus, selon ixbt.com, les ingénieurs ont réussi à intégrer une batterie de 7000 mAh dans ce boîtier fin. Cela permet aux utilisateurs de travailler activement pendant longtemps sans se soucier de l'autonomie. Le prix de la version de base avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage est de 900 USD. La vente officielle du smartphone est prévue pour le 9 septembre de cette année.