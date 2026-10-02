Une nouvelle fonctionnalité de confidentialité introduite sur le smartphone Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei a franchi une nouvelle étape importante dans l'amélioration de la sécurité et de la confidentialité des utilisateurs sur ses derniers appareils. Selon ixbt.com, la combinaison du nouveau smartphone Huawei Mate 90 Pro Max et du système d'exploitation HarmonyOS 7 a été enrichie avec la fonctionnalité « View Once », offrant aux utilisateurs une couche de protection supplémentaire lors du partage de photos. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette nouvelle fonctionnalité vise essentiellement à empêcher la diffusion d'informations personnelles et de clichés confidentiels. Les photos envoyées via cette fonction ne s'ouvrent qu'une seule fois sur l'appareil du destinataire, après quoi elles sont automatiquement supprimées. Cela permet à l'utilisateur de partager en toute sécurité des images qu'il ne souhaite pas voir conservées par le destinataire.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité ?

Dans une vidéo de 41 secondes publiée par le célèbre insider Ice Universe et l'expert Zhong Wenze, le fonctionnement concret de cette fonctionnalité a été clairement démontré. Lors de la démonstration, deux smartphones Huawei ont échangé une image représentant Pikachu. Une fois ouverte sur l'appareil récepteur, l'image n'a été affichée qu'une seule fois avant de devenir floue et impossible à rouvrir.

Les développeurs de logiciels ont également accordé une attention particulière à l'aspect visuel de ce processus. En particulier, un effet visuel spécial rappelant une photo brûlée est appliqué au moment où l'image se ferme. Ces transitions et animations fluides s'intègrent harmonieusement au design global de l'interface HarmonyOS 7, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Rappelons que cette fonctionnalité, introduite après la présentation des appareils de la série Mate 90 début octobre, témoigne de la demande croissante en matière de protection de la vie privée sur les appareils mobiles modernes. Huawei continue d'améliorer son écosystème, offrant aux utilisateurs non seulement des performances élevées, mais aussi des outils comblant les lacunes en matière de sécurité des données.