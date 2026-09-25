Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max arrive avec un module caméra externe de 1 pouce

Huawei se prépare à lancer sa nouvelle série de flagships Mate 90 sur le marché chinois. Selon ixbt.com, le modèle le plus avancé de cette gamme, le Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, cherche à attirer l'attention du marché mobile avec son accessoire photo externe inhabituel. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La principale particularité du nouvel appareil est un module externe spécial appelé Huawei Ruiying Z10, doté d'un grand capteur de 1 pouce et d'une distance focale physique de 9,1–91 mm. En équivalent, cette valeur couvre une plage de 24–240 mm, offrant aux utilisateurs des capacités de niveau professionnel.

Capacités optiques avancées du module externe

Il est rapporté que le module externe présenté sera équipé d'un zoom optique 10x et d'un mécanisme PZ motorisé. Contrairement aux téléobjectifs classiques, le Ruiying Z10 s'appuie sur son propre grand capteur dédié et un système optique complet.

De plus, l'appareil est enrichi d'un système optique Red Maple et d'objectifs à ouverture variable f/2,0–4,5. Cette solution propulse les capacités d'un smartphone ordinaire vers un tout nouveau niveau, le transformant en un équipement photo professionnel distinct.

Caractéristiques techniques principales du smartphone

Selon ixbt.com, le modèle Mate 90 Pro Max Collector’s Edition ne sera pas seulement équipé d'un accessoire externe, mais aussi d'une configuration interne puissante. Le smartphone recevra une caméra périscopique de 200 MP avec une taille de 1/1,28 pouce, ainsi qu'une caméra principale de 50 MP de même taille avec ouverture variable et revêtement infrarouge.

L'équipement matériel de l'appareil comprend les paramètres techniques suivants :

Processeur Kirin 9050 Pro et 16 GB de RAM

Batterie de 6800 mAh avec charge rapide de 100 W

Écran OLED 1,5K avec technologie LTPO et fréquence de 1–144 Hz

La présentation officielle de la nouvelle série Mate 90 est prévue pour le 29 septembre de cette année, et cet événement est attendu comme l'un des plus importants dans le monde de la technologie.