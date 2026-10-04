Google augmente considérablement le prix de son smartphone le plus abordable

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Google augmente considérablement le prix de son smartphone le plus abordable

Le géant technologique américain Google a augmenté, sans aucun préavis ni annonce officielle, le prix de son smartphone le plus abordable, le Pixel 10a, de 20 %. Ce changement a pris les acheteurs et les observateurs du marché technologique par surprise, car une hausse aussi brutale dans le segment des prix bas pourrait affecter la compétitivité de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, conformément aux nouveaux tarifs, cet appareil mobile est désormais vendu sur le site officiel aux États-Unis à 600 ou 700 USD, selon la capacité de stockage interne. À titre de comparaison, avant cette augmentation, ces smartphones étaient évalués respectivement à 500 et 600 USD. Ainsi, le coût a augmenté de 100 USD pour les deux versions de l'appareil.

Les experts soulignent qu'un coût supplémentaire de 100 USD, surtout pour un prix de départ de 500 USD, est très significatif en termes de pourcentage. Cette situation alourdit dans une certaine mesure le budget des acheteurs à revenus moyens souhaitant acquérir un smartphone d'entrée de gamme.

Tendances générales du marché et politique des autres marques

Bien que cette politique tarifaire soit inattendue pour beaucoup, elle était globalement prévisible compte tenu de la situation du marché. Google aurait pu attendre la sortie de la prochaine génération, le Pixel 11a, comme pour la gamme principale Pixel 11, pour augmenter les prix. Cependant, l'entreprise a choisi de ne pas attendre cette fois-ci.

Il convient de noter que d'autres grands fabricants prennent des mesures similaires. Notamment, Samsung a également augmenté le prix de tous ses smartphones phares Galaxy S26 sans délai excessif. Cela témoigne de la hausse des coûts des composants et de la production sur l'ensemble du marché technologique mondial.

Opportunités dans les réseaux de vente au détail

Néanmoins, la situation n'est pas si critique pour les fans de gadgets Google. Le fait est que les prix sur le site officiel ne reflètent pas toujours parfaitement la réalité du marché de détail. Souvent, dans les réseaux de vente indépendants et sur divers marchés, les prix sont nettement inférieurs à ceux de la boutique officielle Google.

À titre d'exemple, le modèle principal Pixel 10 était vendu environ 900 euros sur le site officiel de l'entreprise avant le lancement du Pixel 11 sur le marché européen, alors qu'il était possible de le trouver à des prix allant jusqu'à 650 euros dans les grandes chaînes de distribution. Par conséquent, il est prévu que la possibilité d'acheter le modèle Pixel 10a à des prix plus avantageux que sur le site officiel subsistera à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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