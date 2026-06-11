Le problème de redémarrage infini sur les smartphones Google Pixel n'est pas résolu

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Le problème de redémarrage infini sur les smartphones Google Pixel n'est pas résolu

Google continue d'enquêter sur un dysfonctionnement grave affectant les propriétaires de smartphones Pixel. Depuis mars de cette année, les utilisateurs de modèles allant du Pixel 6 au Pixel 10 se plaignent que leurs appareils entrent dans un état de redémarrage infini (bootloop). En raison de cette erreur, les smartphones restent bloqués sur le logo Google ou s'éteignent et redémarrent immédiatement après la saisie du code PIN. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans certains cas, les appareils ne permettent même pas d'accéder au mode recovery, ce qui rend impossible la résolution du problème par une mise à jour logicielle. Dans une lettre officielle adressée aux utilisateurs, Google a confirmé travailler sur ce dysfonctionnement apparu après les mises à jour de mars, avril et mai, et a exprimé sa gratitude pour la patience dont ils ont fait preuve.

Les représentants de l'entreprise ont souligné que chaque cas est unique et recommandent aux utilisateurs de contacter directement le support client Pixel. Fournir une description précise du problème (par exemple, "redémarrage infini après une mise à jour logicielle") lors de la demande aide les spécialistes à trouver une solution. Actuellement, plus de 800 commentaires ont été laissés sur ce sujet sur la plateforme Google Issue Tracker.

Initialement, Google prévoyait de corriger cette erreur avec la mise à jour de sécurité de mai, mais le problème reste d'actualité. L'entreprise conseille également aux utilisateurs de ne pas installer les versions bêta d'Android 17, car les versions de test pourraient aggraver la situation. Aucune date limite pour une correction finale n'a encore été annoncée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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