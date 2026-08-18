Google transférera entièrement la production de ses smartphones hors de Chine

Dans un contexte de grands bouleversements dans le monde de la technologie, Google a annoncé son intention de transférer entièrement l’assemblage de tous ses modèles de smartphones vers d’autres pays. Selon le média ixbt.com, l’entreprise a informé ses fournisseurs de son projet de déplacer l’ensemble de ses capacités de production hors de Chine d’ici 2027. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Ces dernières années, Google a rapidement développé ses capacités au Vietnam et en Inde afin de réduire sa dépendance à l’égard de la chaîne de production chinoise. Malgré cela, une part importante des produits de l’entreprise est encore assemblée en Chine.

Succès au Vietnam et nouvelles étapes

Selon des sources proches du dossier, Google a achevé cette année avec succès au Vietnam la recherche et développement, les essais ainsi que la production en série de ses smartphones Pixel haut de gamme. Cela a encore renforcé la décision de la direction de retirer entièrement toutes les lignes de produits Pixel de Chine d’ici 2027.

Il convient de noter que Google deviendra la deuxième grande marque mondiale à franchir cette étape. Avant cela, Samsung avait été le premier géant à transférer entièrement sa production de smartphones hors de Chine.

Facteurs du marché et avantages logistiques

Selon une source proche de l’entreprise, contrairement à Apple, Google ne vend pas ses smartphones Pixel sur le marché chinois. L’entreprise ne subit donc aucune pression commerciale l’obligeant à maintenir sa production dans ce pays.

Parallèlement, les opérations au Vietnam se déroulent de manière suffisamment fluide. Samsung avait déjà mis en place dans ce pays un écosystème complet d’approvisionnement en smartphones, et Google peut désormais tirer pleinement parti de cette infrastructure existante.