Google Pixel 11 Pro et 11 Pro XL présentés : ce que l’on sait des nouveaux fleurons

Google a officiellement présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Selon ixbt.com, malgré une politique tarifaire élevée, les versions de base des nouveaux appareils sont équipées de moins de RAM que les modèles de l’an dernier, ce qui a attiré l’attention des utilisateurs. À ce sujet, Ixbt.com en rend compte .

La nouvelle série de smartphones comprend plusieurs changements importants, notamment un processeur renouvelé et des capacités d’affichage améliorées. Toutefois, l’approche adoptée concernant la capacité de stockage et la RAM fait l’objet de discussions parmi les spécialistes.

Caractéristiques et capacités techniques

Alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des smartphones, Google a doté ses fleurons du nouveau processeur Tensor G6. Cette puce repose sur sept cœurs de processeur dans une configuration 1+4+2. Les caractéristiques des écrans ont également été sensiblement améliorées.

Le modèle compact dispose d’un écran de 6,3 pouces avec une résolution de 1280p, tandis que la version plus grande est équipée d’un écran de 6,8 pouces offrant une résolution de 1344p. Dans les deux cas, le taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz, et la luminosité maximale atteint 3600 cd/m².

Mémoire et capacités de la batterie

Selon ixbt.com, il est positif que les versions de base des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL disposent de 256 GB de stockage. En revanche, la quantité de RAM s’élève seulement à 12 GB, contre 16 GB l’année dernière. Seules les versions haut de gamme dotées d’un stockage plus important bénéficient de 16 GB de RAM.

Les capacités des batteries restent quant à elles inchangées : les appareils sont équipés de batteries de 4850 et 5115 mAh. Le Pixel 11 Pro prend en charge la charge filaire de 30 W, tandis que le Pixel 11 Pro XL accepte jusqu’à 45 W. Les deux smartphones prennent également en charge la recharge sans fil de 25 W.

Appareil photo et politique tarifaire

Sur le plan optique, les fleurons disposent d’un triple module photo. Celui-ci comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom optique 5x et un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels avec autofocus. La caméra frontale repose sur un capteur de 42 mégapixels.

Les appareils sont protégés contre l’eau et la poussière selon la norme IP68 et prennent en charge les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Les smartphones seront proposés en noir, vert clair, olive et pêche. Le prix de départ du petit modèle est de 1100 dollars, contre 1300 dollars pour le grand modèle.