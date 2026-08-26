Les nouveaux smartphones Google Pixel 11 rencontrent des problèmes d'extinction massive

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Les nouveaux smartphones Google Pixel 11 rencontrent des problèmes d'extinction massive

Cinq jours seulement après leur commercialisation, les propriétaires des nouveaux Google Pixel 11 et Pixel 11 Pro signalent massivement des extinctions spontanées de leurs appareils. Pour certains utilisateurs, ce dysfonctionnement survient dès l'étape de configuration initiale, suscitant de vives discussions sur le marché technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Android Authority, l'un de ces cas a été enregistré sur le modèle Google Pixel 11 Pro. Initialement, le smartphone fonctionnait sans problème, mais après une réinitialisation d'usine et une configuration à neuf sans transfert de données, l'appareil a commencé à s'éteindre continuellement.

À chaque allumage de l'appareil défectueux, il n'est possible d'effectuer que quelques étapes de l'assistant de configuration. La simple tentative de connexion au Wi-Fi ou à un compte Google provoque un message d'erreur système et l'extinction du smartphone. Le redémarrage répète exactement le même scénario.

Causes des dysfonctionnements et examens

Les premiers examens effectués par des experts et des utilisateurs ont montré qu'il n'y avait aucun problème avec la batterie. De même, le mode sans échec (Safe Mode) n'a rien changé, le smartphone Pixel continuant de s'éteindre. Curieusement, lors d'une des tentatives, l'appareil a affiché un avertissement de surchauffe alors que la température ambiante était d'environ 18 °C.

De tels cas pourraient indiquer une défaillance matérielle des capteurs ou du système d'alimentation, bien que la possibilité d'une erreur logicielle grave ne soit pas exclue. Sur le réseau social Reddit et les forums d'assistance officiels de Google, les rapports concernant les extinctions aléatoires, la surchauffe et les difficultés de configuration initiale des appareils de la série Pixel 11 se multiplient.

Réaction de l'entreprise

Selon les informations disponibles, Google propose déjà à certains acheteurs de remplacer les smartphones défectueux. Néanmoins, aucune déclaration officielle n'a encore été publiée par l'entreprise concernant les causes exactes de ces pannes massives. Rappelons qu'auparavant, des utilisateurs s'étaient également plaints de problèmes sur les smartphones Samsung Galaxy S26 Ultra, pourtant quasi neufs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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