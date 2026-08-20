Android 17 limitera les applications trop gourmandes en mémoire

Google introduit des changements importants dans les futures versions du système d’exploitation Android afin d’économiser les ressources système. Selon ixbt.com, le nouveau mécanisme est conçu pour limiter l’activité des applications qui consomment trop de mémoire vive (RAM), ce qui est essentiel pour maintenir les performances des smartphones à un niveau stable. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Testée initialement sur les smartphones Pixel, cette approche devrait être étendue l’année prochaine aux appareils de différents fabricants équipés de 4 GB à 16 GB de RAM, voire davantage. La nouvelle fonction facilitera l’utilisation simultanée de plusieurs applications en arrière-plan.

Un nouveau mécanisme de gestion des ressources

Si une application demande davantage de ressources que la limite de mémoire définie, Android transfère ses données vers une zone compressée spéciale appelée zRAM. Ce processus empêche l’application de planter et lui permet de continuer à fonctionner.

Cependant, la charge supplémentaire imposée au processeur peut légèrement ralentir le temps de réponse de l’application. Si celle-ci dépasse également la limite autorisée et continue de consommer trop de mémoire, le système d’exploitation pourra la fermer de force.

Impact sur l’intelligence artificielle et les jeux

Ces changements seront particulièrement visibles lorsque plusieurs applications fonctionneront simultanément, pendant l’exécution de jeux exigeants et lors de tâches liées à l’intelligence artificielle. Le système surveillera plus strictement les fonctions gourmandes en ressources afin qu’elles n’affectent pas la vitesse du smartphone.

Les spécialistes de Google recommandent aux développeurs d’adapter leurs applications aux nouvelles exigences. Pour cela, l’entreprise fournit des outils spéciaux permettant de détecter rapidement la consommation excessive de mémoire dans le code des applications.

Si les développeurs optimisent suffisamment leurs produits, les utilisateurs ordinaires ne remarqueront aucun changement dans l’interface. Dans le cas contraire, les applications non optimisées et gourmandes en ressources pourraient fonctionner plus lentement et se fermer plus souvent de manière inattendue.