Il y a 69 ans, le 4 octobre 1957, l'Union soviétique lançait en orbite le premier satellite artificiel de la Terre, le PS-1. Cet événement historique a marqué le début de l'ère spatiale pour l'humanité et a jeté les bases du développement des technologies de communication, de navigation et de surveillance mondiale sans lesquelles notre vie quotidienne serait aujourd'hui inimaginable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le premier engin spatial était une sphère métallique de petite taille, mesurant seulement 58 centimètres de diamètre. Avec un poids de 83,6 kg, cet appareil était considéré comme une merveille d'ingénierie pour son époque.

Un signal historique et sa portée

Le PS-1 émettait les célèbres signaux « bip-bip » grâce à des émetteurs radio fonctionnant sur deux fréquences. Ce signal pouvait être capté non seulement par des stations au sol spécialisées, mais aussi par de simples radioamateurs équipés de leur propre matériel dans divers pays.

Au fil des décennies, les technologies satellitaires ont parcouru un chemin évolutif immense, passant de la simple transmission radio orbitale aux systèmes complexes de télédétection, de navigation mondiale et de communication à haut débit actuels.

L'ère de l'exploration spatiale pratique

Le premier appareil de l' histoire de l'astronautique a fonctionné en orbite pendant 92 jours au total, avant de se désintégrer dans les couches de l'atmosphère le 4 janvier 1958. Néanmoins, son lancement réussi est entré dans l'histoire comme le premier et le plus important pas de l'humanité vers l'exploration spatiale pratique.

Aujourd'hui encore, le 4 octobre est reconnu comme le point de départ de l'ère spatiale. Grâce à cette petite sphère métallique, l'humanité est désormais capable de prévoir les changements climatiques, d'observer la planète depuis l'espace et d'établir une communication instantanée avec n'importe quel point du globe.