On sait désormais comment la NASA modifiait les ordinateurs portables envoyés dans l’espace

Les ordinateurs portables envoyés vers la Station spatiale internationale étaient autrefois spécialement modifiés par les spécialistes de la NASA. Le passionné de technologie spatiale George Rausch a examiné l’un de ces ordinateurs uniques au centre d’exposition de la NASA et a présenté ses particularités au public. Ixbt.com rapporte .

Pourquoi les ordinateurs portables étaient-ils modifiés ?

Selon ixbt.com, les experts spatiaux étaient contraints d’uniformiser les ordinateurs portables de différents modèles envoyés vers la station. Pour que tous les ordinateurs puissent être raccordés de la même manière au réseau électrique de bord, ils ont été équipés d’un connecteur d’alimentation circulaire standard appelé Cannon plug. Les chargeurs de marque habituels ont, quant à eux, été entièrement retirés.

Cette solution pratique revêtait une grande importance dans les conditions de la station spatiale. Sans cette adaptation, il aurait fallu stocker pour chaque ordinateur son propre bloc d’alimentation, ses câbles et ses conducteurs. Or, dans l’espace, chaque masse et chaque équipement supplémentaire entraîne une charge additionnelle.

Pour installer le nouveau connecteur d’alimentation, les ingénieurs ont utilisé l’emplacement du modem téléphonique intégré aux ordinateurs portables. Le port du modem, totalement inutile sur la station orbitale, a été retiré et remplacé par un composant relié directement à la source de courant continu de l’ISS.

Détails historiques et caractéristiques techniques

D’après les informations historiques, la préparation et la modification des ThinkPad et d’autres ordinateurs pour les missions spatiales étaient réalisées sous contrat par Lockheed Martin. La simple présence d’un modem téléphonique dans ces ordinateurs témoigne déjà de leur ancienneté.

Rappelons que la construction de l’ISS a commencé à la fin des années 1990, à une époque où les modems faisaient partie intégrante des ordinateurs portables. Les premiers équipages de longue durée de la station ont commencé leur activité en 2000. Les premières infrastructures de communication de l’ISS possédaient également des particularités : certains systèmes de bord utilisaient le bus de transmission de données MIL-STD-1553, employé dans l’aéronautique et les technologies spatiales.

L’histoire de ces ordinateurs portables est intéressante non seulement du point de vue technique, mais aussi du point de vue des archives. Selon George Rausch, il est aujourd’hui devenu très difficile de retrouver les documents originaux concernant ces modifications. Le centre d’exposition dispose de peu d’informations à ce sujet, tandis que certaines sources en ligne autrefois utilisées par l’ingénieur ont déjà disparu.