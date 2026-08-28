Le satellite Geoskan-2 a reçu plus de 47 000 messages d'avions

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Le satellite Geoskan-2 a reçu plus de 47 000 messages d'avions

Le satellite «Geoskan-2», appartenant à la société russe «Geoskan», a reçu avec succès plus de 47 000 messages provenant de milliers d'aéronefs en seulement un jour et demi. Cet indicateur élargit considérablement les capacités de surveillance du trafic aérien dans des zones reculées non couvertes par les stations au sol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'ixbt.com, le satellite est spécialisé dans la réception des signaux ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) transmis automatiquement par les aéronefs. Il est noté qu'au cours d'une journée et demie d'activité, l'appareil a réussi à collecter un total de 47 100 messages provenant de 1 826 avions, dont 772 appareils ont transmis leurs coordonnées précises.

Surveillance des aéronefs depuis l'espace

Cette technologie avancée permet de suivre en temps réel la position, la vitesse et la direction des aéronefs pilotés et sans pilote depuis l'espace. Les experts expliquent qu'auparavant, il était difficile de détecter les avions survolant des zones reculées et difficiles d'accès de l'océan Pacifique, alors qu'actuellement, un nombre nettement plus élevé de messages est enregistré dans ces zones.

En particulier, «Geoskan-2» a réussi à recevoir des données même d'un grand avion de ligne survolant l'archipel du Svalbard. Cela démontre l'étendue des capacités mondiales du système.

Plans futurs et importance

Rappelons que le satellite «Geoskan-2» a été mis en orbite le 25 juillet 2025 à l'aide d'un lanceur «Soyuz-2.1b», conjointement avec les satellites «Ionosfera-M» n°3 et n°4. Dès le premier jour de fonctionnement, l'appareil a reçu plus de 850 messages d'avions de ligne situés dans sa zone de visibilité radio en une seule orbite.

Selon les représentants de l'entreprise, il est prévu d'étendre cette technologie et de l'intégrer aux systèmes de gestion du trafic aérien existants. Cela revêt une importance capitale pour la surveillance sécurisée des vols, en particulier dans les régions éloignées où l'infrastructure au sol est limitée ou inexistante.

Geoskan-2EspaceAviationTechnologieSatellite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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