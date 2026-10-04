Honor présente la tablette abordable et puissante Pad X7b

La marque Honor a enrichi sa gamme d'appareils abordables avec la nouvelle tablette Honor Pad X7b. Selon ixbt.com, ce gadget doté d'un boîtier métallique moderne et d'une grande batterie est proposé aux clients à seulement 135 dollars, et devrait devenir une option compétitive dans sa catégorie. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

L'appareil est équipé d'un écran de 9,7 pouces de haute qualité avec une résolution de 2052×1152 pixels. Le taux de rafraîchissement de l'écran de 90 Hz assure une fluidité accrue de l'interface.

Capacités d'affichage et performances

Selon le fabricant, la luminosité de l'écran est fixée à 500 nits et couvre 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Occupant près de 81 % de la façade, l'écran offre des conditions confortables pour la consommation de contenu multimédia.

La tablette est propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 685. L'appareil est doté de 4 GB de RAM, avec la possibilité de l'étendre de 4 GB supplémentaires via la mémoire flash. La capacité de stockage interne est de 128 GB.

Mémoire et indicateurs d'autonomie

Pour le confort des utilisateurs, l'appareil dispose d'un emplacement dédié pour carte microSD, permettant d'augmenter la mémoire jusqu'à 2 TB. Cela permet de stocker de nombreux fichiers et applications sans problème.

L'un des principaux atouts du gadget est sa batterie de 8000 mAh. Selon Honor, cette batterie permet jusqu'à 16 heures de lecture vidéo en continu ou 21 heures de lecture de livres électroniques. En mode veille, l'appareil peut tenir jusqu'à 82 jours.

L'épaisseur du boîtier est de 8,48 mm et son poids est de 447 grammes. Actuellement, la nouvelle tablette est listée sur le site Web mondial du fabricant et a été lancée initialement sur le marché saoudien.

La version de base de ce modèle est évaluée à environ 135 dollars (499 rials). Il a également été indiqué que le prix de la version équipée de 128 GB de mémoire flash et d'un module LTE est de 185 dollars.