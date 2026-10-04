Honor présente la tablette abordable et puissante Pad X7b

·3·Technologie
Honor présente la tablette abordable et puissante Pad X7b

La marque Honor a enrichi sa gamme d'appareils abordables avec la nouvelle tablette Honor Pad X7b. Selon ixbt.com, ce gadget doté d'un boîtier métallique moderne et d'une grande batterie est proposé aux clients à seulement 135 dollars, et devrait devenir une option compétitive dans sa catégorie. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

L'appareil est équipé d'un écran de 9,7 pouces de haute qualité avec une résolution de 2052×1152 pixels. Le taux de rafraîchissement de l'écran de 90 Hz assure une fluidité accrue de l'interface.

Capacités d'affichage et performances

Selon le fabricant, la luminosité de l'écran est fixée à 500 nits et couvre 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Occupant près de 81 % de la façade, l'écran offre des conditions confortables pour la consommation de contenu multimédia.

La tablette est propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 685. L'appareil est doté de 4 GB de RAM, avec la possibilité de l'étendre de 4 GB supplémentaires via la mémoire flash. La capacité de stockage interne est de 128 GB.

Mémoire et indicateurs d'autonomie

Pour le confort des utilisateurs, l'appareil dispose d'un emplacement dédié pour carte microSD, permettant d'augmenter la mémoire jusqu'à 2 TB. Cela permet de stocker de nombreux fichiers et applications sans problème.

L'un des principaux atouts du gadget est sa batterie de 8000 mAh. Selon Honor, cette batterie permet jusqu'à 16 heures de lecture vidéo en continu ou 21 heures de lecture de livres électroniques. En mode veille, l'appareil peut tenir jusqu'à 82 jours.

L'épaisseur du boîtier est de 8,48 mm et son poids est de 447 grammes. Actuellement, la nouvelle tablette est listée sur le site Web mondial du fabricant et a été lancée initialement sur le marché saoudien.

La version de base de ce modèle est évaluée à environ 135 dollars (499 rials). Il a également été indiqué que le prix de la version équipée de 128 GB de mémoire flash et d'un module LTE est de 185 dollars.

HonorTabletteTechnologieGadgetsSnapdragon
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tablette iQOO Pad Ultra : batterie de 9020 mAh et système de refroidissement puissantTablette iQOO Pad Ultra : batterie de 9020 mAh et système de refroidissement puissant28 septembre 08:20Des dysfonctionnements observés sur les nouveaux flagshipsDes dysfonctionnements observés sur les nouveaux flagshipsHier 15:57Honor Magic 9 Super Edition : un flagship avec une batterie de 11 000 mAh dévoiléHonor Magic 9 Super Edition : un flagship avec une batterie de 11 000 mAh dévoilé28 septembre 17:59Le flagship Honor Magic 9 Pro Max sera doté d'un écran d'une luminosité de 10 000 nitsLe flagship Honor Magic 9 Pro Max sera doté d'un écran d'une luminosité de 10 000 nits26 septembre 23:20La tablette Honor MagicPad 4 devance ses concurrentes Apple et SamsungLa tablette Honor MagicPad 4 devance ses concurrentes Apple et Samsung7 août 22:50La date de lancement et les caractéristiques principales du Honor Magic 9 ont été révéléesLa date de lancement et les caractéristiques principales du Honor Magic 9 ont été révélées13 septembre 00:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire