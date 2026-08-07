La tablette Honor MagicPad 4 devance ses concurrentes Apple et Samsung

La concurrence s’intensifie sur le marché des tablettes phares modernes. Le nouveau appareil de Honor, le Honor MagicPad 4, a récemment été soumis à des tests indépendants et comparé aux produits d’Apple et de Samsung, considérés comme ses principaux concurrents. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’information.

Les tests, menés par le groupe d’experts indépendants de ixbt.com avec la participation du célèbre réalisateur Anton Maslov, ont livré des résultats impartiaux, indépendamment de l’influence du fabricant. Les spécialistes ont soumis l’écran et les capacités audio des appareils à des tests approfondis en laboratoire.

Performances de l’écran et résultats de laboratoire

Selon ixbt.com, le Honor MagicPad 4 s’est classé premier du trio en matière de qualité d’écran. L’appareil a obtenu une moyenne de 4,50 points, devant ses concurrentes Samsung Galaxy Tab S11 (4,12 points) et Apple iPad Air 11″ (4,08 points).

La tablette s’est distinguée par sa luminosité élevée : 674 cd/m² en mode SDR et 768 cd/m² en plein jour. À titre de comparaison, ses deux principales concurrentes affichent environ 480 cd/m². L’écran ne scintille à aucun niveau de luminosité et prend en charge une fréquence de 120 Hz, voire 165 Hz dans les jeux.

Les spécialistes ont toutefois relevé quelques défauts. Notamment, les propriétés antireflet du MagicPad 4 se sont révélées légèrement inférieures à celles de l’iPad Air. En mode standard, les couleurs sont excessivement saturées, mais le passage au profil « Naturel » ramène la couverture à la norme sRGB.

Qualité audio et évaluation du réalisateur

Les résultats sont un peu plus nuancés concernant les capacités audio. En volume sonore, le Honor et la Galaxy Tab S11 ont tous deux atteint 72 dBA, tandis que l’iPad Air s’est montré 5 dB moins puissant. Le système Honor Spatial Audio, composé de huit haut-parleurs, est certifié IMAX Enhanced et produit un son naturel.

Le réalisateur des films « Vampiri sredney polosyi » et « Posledniy bogatir. Kolobok », Anton Maslov, a visionné son propre film sur cette tablette et a souligné que les couleurs y étaient reproduites avec une précision comparable à celle des salles professionnelles. Selon lui, l’écran conserve son éclat même en extérieur.

Côté caractéristiques techniques, l’appareil dispose d’un écran OLED de 12,3 pouces (3000x1920 pixels), d’une épaisseur de 4,8 mm et d’un poids de 450 grammes. Avec le clavier et le stylet inclus, le poids total atteint environ 852 grammes.