Des dysfonctionnements observés sur les nouveaux flagships

Des rapports circulent sur les réseaux sociaux chinois concernant de graves problèmes de fonctionnement sur des smartphones haut de gamme équipés des derniers processeurs phares. Selon Ixbt.com, il s'agit d'appareils équipés du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dont la stabilité suscite un vif mécontentement chez les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il s'avère que ces problèmes, mis en avant par un initié bien connu sous le pseudonyme de Schrodinger, préoccupent principalement les propriétaires des modèles Honor Magic 9 Pro Max et Xiaomi 18 Pro. Les acheteurs de ces gadgets ne cachent pas qu'ils rencontrent une série d'inconvénients lors de leur utilisation quotidienne.

Principaux défauts de fonctionnement des smartphones

Selon les plaintes déposées par les utilisateurs, les dysfonctionnements suivants sont observés sur les smartphones flagships :

Fermeture inattendue d'applications et de jeux gourmands ;

Instabilité générale du système ;

Redémarrage automatique de l'appareil (reboot) ;

Hausse soudaine et significative de la température du châssis.

À l'heure actuelle, les causes exactes de ces désagréments font l'objet d'une enquête officielle et n'ont pas encore été entièrement déterminées. Les experts supposent que ces dysfonctionnements pourraient être directement liés à l'architecture du nouveau système sur puce (chipset).

Parallèlement, la possibilité que le problème ne vienne pas uniquement du processeur lui-même, mais d'erreurs dans le logiciel (firmware) de modèles de smartphones spécifiques, est également examinée. Les ingénieurs mènent des analyses approfondies à ce sujet.

Il est intéressant de noter qu'aucune plainte de ce type n'a été enregistrée concernant les modèles flagships fonctionnant avec les nouveaux processeurs Dimensity 9600 et Dimensity 9600 Pro du concurrent principal, Mediatek. Cela témoigne des spécificités des problèmes rencontrés avec le produit Qualcomm.