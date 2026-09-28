Honor Magic 9 Super Edition : un flagship avec une batterie de 11 000 mAh dévoilé

La société chinoise Honor a officiellement présenté le nouveau smartphone Honor Magic 9 Super Edition, équipé de la plus grande batterie de son histoire. Selon ixbt.com, ce flagship allie technologies de pointe et une capacité énergétique exceptionnelle, avec un prix de départ fixé à 600 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Écran et fonctionnalités principales

Le nouvel appareil est doté d'un écran OLED plat de 6,81 pouces avec une résolution de 2788 × 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'épaisseur des bordures autour de l'écran n'est que de 1,03 mm. De plus, une luminosité de pointe globale de 2000 nits et une luminosité locale atteignant 10 000 nits ont été annoncées, tandis que la régulation PWM à 3840 Hz réduit la fatigue oculaire.

Batterie et performances

La caractéristique principale du smartphone est sa batterie record de 11 000 mAh. Fait intéressant, malgré une telle capacité, l'épaisseur du boîtier n'est que de 8,1 mm pour un poids de 227 grammes. L'appareil prend en charge la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W.

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 a été choisi comme plateforme matérielle. Pour éviter la surchauffe, Honor utilise un système de refroidissement actif avec un petit ventilateur intégré. Le smartphone fonctionne sous MagicOS 11 basé sur Android 17.

Appareil photo et technologies complémentaires

Le module photo principal intègre un capteur Samsung S5KHP5 de 200 mégapixels (1/1,55 pouce). Il est accompagné d'un téléobjectif Sony LYTIA 500 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et d'un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Les fonctionnalités modernes de l'appareil incluent le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC, un port infrarouge, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran et un bouton dédié aux fonctions AI. Une puce C3 spéciale est également utilisée pour améliorer la qualité de la connexion.

Durabilité et prix

Le boîtier est entièrement protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP69K. Les prix sur le marché chinois selon les configurations de mémoire sont les suivants :