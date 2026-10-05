Première image des satellites Starlink V3 dans l'espace

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Première image des satellites Starlink V3 dans l'espace

Les satellites Starlink V3 de nouvelle génération, lancés en orbite par SpaceX, ont commencé à augmenter activement leur altitude pour remplir leurs missions. Selon ixbt.com, la première image de ces immenses appareils dans l'espace a été capturée avec succès et leurs mouvements sont désormais sous la surveillance d'experts. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il est rapporté que les premiers appareils Starlink V3, envoyés dans l'espace lors du 14e vol d'essai de la fusée Starship, ont réussi à atteindre une orbite intermédiaire environ une semaine après le lancement. Ils se sont élevés de 19 kilomètres par rapport à leur point initial et évoluent actuellement à une altitude d'environ 295 kilomètres. De plus, quatre autres appareils poursuivent indépendamment leur ascension vers l'altitude requise.

Moteurs à argon et leur spécificité

Le célèbre astrophysicien Jonathan McDowell souligne que la lenteur des satellites et leur montée progressive en altitude sont directement liées à leur structure technique. Ces appareils utilisent des moteurs électriques à effet Hall fonctionnant au gaz argon.

Bien que ces moteurs soient très efficaces, leur poussée est relativement faible. Par conséquent, le processus de changement d'orbite prend plus de temps que celui des moteurs chimiques traditionnels. Néanmoins, la technologie à l'argon jouera un rôle crucial pour assurer des vols durables et économiques à l'avenir.

La première image spatiale et son importance

Parallèlement aux manœuvres orbitales, la société HEO a présenté le 30 septembre la première image d'un appareil Starlink V3 dans l'espace. L'image a été prise par un autre satellite à une distance de 230 kilomètres, avec une résolution d'environ 34 centimètres par pixel.

Les clichés révèlent clairement le corps principal du satellite de nouvelle génération ainsi que ses deux panneaux solaires déployés. Selon les experts de HEO, l'appareil Starlink était dans l'orientation prévue pour la phase de montée en orbite.

Période d'essai et projets futurs

À mesure que les appareils Starlink V3 se rapprocheront de leurs orbites de travail définitives, le réseau HEO pourra les observer de plus près. Cela fournira des données précieuses pour étudier en détail les mouvements de ces nouveaux types de satellites.

Il convient de noter qu'actuellement, le premier groupe de Starlink V3 a un statut purement expérimental. La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a autorisé SpaceX à mener ces tests pendant 60 jours. Par conséquent, ces appareils ne sont pas encore utilisés pour fournir des services Internet commerciaux aux abonnés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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