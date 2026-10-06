SpaceX pourrait produire ses propres équipements à fibre optique

SpaceX, géant de l'industrie aérospatiale, envisage de produire indépendamment des équipements à fibre optique pour son projet Starlink et ses futures infrastructures informatiques. Selon ixbt.com, si ce projet se concrétise, l'entreprise appliquera sa stratégie couronnée de succès au secteur des télécommunications. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique l'information.

Comme on le sait, l'entreprise dirigée par Elon Musk a déjà utilisé avec succès le modèle d'intégration verticale pour réduire considérablement sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes dans la construction de fusées. Actuellement, SpaceX est contraint d'acheter une partie de ses produits à fibre optique auprès de fournisseurs tiers.

Parmi ces partenaires figurent la célèbre entreprise américaine Corning, ainsi que de grandes entreprises chinoises telles que Hengtong et YOFC. Cependant, dans le contexte actuel, SpaceX étudie sérieusement la possibilité de produire ces types de produits en interne.

Transceivers optiques et facteur de sécurité

L'attention des analystes se porte particulièrement sur les transceivers optiques. Ces composants essentiels assurent la conversion des signaux électriques en signaux optiques et vice versa. Ils jouent un rôle crucial dans les réseaux de télécommunications modernes et les centres de données pour assurer une communication à haut débit entre les serveurs et les équipements réseau.

La recherche de chaînes d'approvisionnement alternatives par SpaceX pourrait être directement liée à l'intensification de la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine. Actuellement, les autorités américaines renforcent considérablement le contrôle sur l'utilisation des équipements de télécommunications chinois en raison des risques de sécurité.

Pour les entreprises dépendantes des fournisseurs chinois, cela entraîne des risques supplémentaires en termes de réglementation et de chaînes d'approvisionnement. Cette question devient encore plus pertinente pour SpaceX à un moment où des investissements massifs sont prévus dans l'infrastructure de l'AI.

Stratégie d'intégration verticale

Cette approche n'est pas nouvelle pour l'entreprise, car elle a déjà fait ses preuves dans l'industrie aérospatiale. SpaceX a développé et produit de manière indépendante les moteurs Merlin pour les fusées Falcon 9 et Raptor pour le Starship.

Dans le cadre du programme Starship, le niveau d'intégration verticale a atteint un stade encore plus élevé, l'entreprise assemblant les composants principaux de la fusée dans ses propres usines. Si la production d'équipements à fibre optique est mise en place de la même manière, SpaceX sera mieux protégé contre les ruptures d'approvisionnement à l'échelle mondiale.