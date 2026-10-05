Un nouvel appareil d'analyse de la qualité de l'air a été mis en service sur la Station spatiale internationale

Un équipement moderne capable de surveiller automatiquement la composition chimique de l'air et de détecter des dizaines d'additifs différents a été mis en service sur la Station spatiale internationale. Cette nouvelle technologie, cruciale pour la recherche spatiale et les opérations des stations orbitales, représente une étape importante pour assurer la sécurité des astronautes et surveiller en continu l'état de l'atmosphère. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Nouvelle technologie de contrôle de l'air dans l'espace

Selon Ixbt.com, cet appareil de haute technologie a été livré à la station par le cargo spatial « Progress MS-35 ». Il est destiné à surveiller en continu l'atmosphère de la station dans le cadre de l' expérience scientifique appelée « Gazoanalizator FS ». En plus des gaz principaux, le système enregistre en permanence tous les composants étrangers présents dans l'air.

Le principe de fonctionnement du nouvel analyseur de gaz repose sur la méthode de spectroscopie de Fourier. L'appareil fait passer un rayonnement infrarouge à travers un échantillon d'air et analyse son spectre d'absorption spécifique. Ce processus permet de déterminer rapidement les gaz présents dans l'air ainsi que leur concentration précise.

Le logiciel est capable de reconnaître automatiquement 35 types de micro-additifs. De plus, l'interférogramme transmis sur Terre permet aux experts d'identifier des composants supplémentaires dans l'atmosphère de la station. Cela ouvre la voie à une étude plus approfondie de l'environnement atmosphérique de la station orbitale.

Cargaisons livrées par le vaisseau et plans futurs

Rappelons que le vaisseau spatial « Progress MS-35 » a été lancé avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour et s'est amarré à la Station spatiale internationale trois jours plus tard. Outre les cargaisons traditionnelles — carburant, eau, nourriture et oxygène — le vaisseau transportait également des équipements nécessaires à diverses recherches scientifiques.

En particulier, ce vol a permis d'acheminer vers la station des équipements scientifiques et des consommables pour des expériences telles que « Teledroid », « Gazoanalizator-FS », « Biopolimer », « Virtual », « Vampir », « Uragan » et « Separatsiya ». Cela démontre que, malgré le fait que la station approche de la fin de sa vie opérationnelle, les travaux de recherche scientifique se poursuivent intensément.

Pour information, selon les prévisions de la NASA, SpaceX devrait terminer le développement du véhicule USDV (United States Deorbit Vehicle), destiné à désorbiter la Station spatiale internationale, au second semestre 2028. Néanmoins, la station continue d'être équipée des technologies les plus modernes, même durant la phase finale de son exploitation.