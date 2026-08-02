Comment un astronaute de la NASA a capturé une photo unique de la Voie lactée depuis l'ISS

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Comment un astronaute de la NASA a capturé une photo unique de la Voie lactée depuis l'ISS

L'astronaute de la NASA Don Pettit a révélé le secret derrière l'une des photos les plus impressionnantes de la Voie lactée prise depuis la Station spatiale internationale. Selon ixbt.com, l'expert a utilisé un mécanisme spécial pendant son vol spatial pour aider à compenser le mouvement des étoiles, rapporte ixbt.com .

Comme on le sait, la Station spatiale internationale se déplace autour de la Terre à une vitesse d'environ 17 000 mph, maintenant une position constante par rapport à notre planète. Par conséquent, lors de longues expositions dans l'espace extra-atmosphérique, les étoiles se transforment en traînées en arc sur les photos ordinaires. Pour surmonter cette difficulté, Don Pettit a décidé d'adapter le principe des trackers stellaires utilisés sur Terre aux conditions spatiales.

Un mécanisme spécial et sa structure

Pour concrétiser l'idée de l'astronaute, un dispositif de fixation spécial a été fabriqué au Rochester Institute of Technology. Cet appareil fonctionnait sans aucune électronique, uniquement grâce à des engrenages et à un mécanisme à ressort.

Ce dispositif tournait dans le sens inverse du mouvement orbital de la station avec une période d'environ 90 minutes. Cela a permis à un appareil photo Nikon Z9 et à un objectif Arri Zeiss 15 mm de capturer les étoiles non pas comme des lignes floues, mais comme des points nets.

Un cliché historique et son avenir

Une fois l'exposition spatiale terminée, ce mécanisme unique a été renvoyé sur Terre. Conscients de sa valeur, les experts prévoient de l'exposer dans le futur dans un musée universitaire pour le grand public.

Cette photo a prouvé une fois de plus à quel point les technologies modernes et les solutions d'ingénierie sont cruciales pour l'exploration spatiale. Obtenu à l'aide de simples pièces mécaniques, ce résultat est devenu l'une des réalisations les plus fascinantes de l'histoire de l'astrophotographie.

NASAISSVoie lactéeEspaceAstrophotographie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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