Le cargo spatial Progress MS-35 a été testé

Au cosmodrome de Baïkonour, le cargo spatial Progress MS-35 a franchi avec succès une nouvelle étape importante : les tests d’étanchéité. Ce processus avait commencé au début de la semaine dernière et les spécialistes poursuivent actuellement méthodiquement les travaux de préparation technique. Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le vaisseau spatial a été placé dans une chambre à vide spéciale simulant intégralement les conditions de l’espace. Pendant les tests, du gaz a été injecté par des conduites spéciales dans tous ses compartiments et circuits afin de vérifier l’étanchéité du système.

Résultats du contrôle automatisé

Selon les données de la société d’État Roscosmos, le contrôle automatisé réalisé au sol n’a révélé aucun défaut ni aucune anomalie concernant l’étanchéité des compartiments du vaisseau et de ses systèmes embarqués. Cela confirme que l’appareil est prêt à affronter les conditions difficiles de l’espace.

Après la réussite des tests, Progress MS-35 a été ramené à son poste de travail principal. Les ingénieurs ont désormais commencé les préparatifs précédant le vol, en le reliant aux équipements d’essai au sol.

Ravitaillement de la Station spatiale internationale

Cette mission joue un rôle important dans le programme de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS). Selon le calendrier prévu, le lancement de la fusée porteuse Soyuz-2.1b, qui doit placer Progress MS-35 en orbite, est programmé pour septembre de cette année.

Ce vol sera, selon les informations disponibles, la 96e étape conjointe du programme de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Les spécialistes soulignent que ces tests réussis contribueront à assurer un lancement sûr et stable.