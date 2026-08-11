Le cargo spatial Progress MS-35 a été testé

·29·Technologie
Le cargo spatial Progress MS-35 a été testé

Au cosmodrome de Baïkonour, le cargo spatial Progress MS-35 a franchi avec succès une nouvelle étape importante : les tests d’étanchéité. Ce processus avait commencé au début de la semaine dernière et les spécialistes poursuivent actuellement méthodiquement les travaux de préparation technique. Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le vaisseau spatial a été placé dans une chambre à vide spéciale simulant intégralement les conditions de l’espace. Pendant les tests, du gaz a été injecté par des conduites spéciales dans tous ses compartiments et circuits afin de vérifier l’étanchéité du système.

Résultats du contrôle automatisé

Selon les données de la société d’État Roscosmos, le contrôle automatisé réalisé au sol n’a révélé aucun défaut ni aucune anomalie concernant l’étanchéité des compartiments du vaisseau et de ses systèmes embarqués. Cela confirme que l’appareil est prêt à affronter les conditions difficiles de l’espace.

Après la réussite des tests, Progress MS-35 a été ramené à son poste de travail principal. Les ingénieurs ont désormais commencé les préparatifs précédant le vol, en le reliant aux équipements d’essai au sol.

Ravitaillement de la Station spatiale internationale

Cette mission joue un rôle important dans le programme de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS). Selon le calendrier prévu, le lancement de la fusée porteuse Soyuz-2.1b, qui doit placer Progress MS-35 en orbite, est programmé pour septembre de cette année.

Ce vol sera, selon les informations disponibles, la 96e étape conjointe du programme de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Les spécialistes soulignent que ces tests réussis contribueront à assurer un lancement sûr et stable.

EspaceProgress MS-35ISSBaïkonourTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

De nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleDe nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleAujourd'hui, 20:30FlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisFlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisAujourd'hui, 20:28Kyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireKyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireAujourd'hui, 20:28Dans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursDans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursAujourd'hui, 19:58L’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierL’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierAujourd'hui, 18:58Un employé nord-coréen travaillait dans une agence fédérale américaineUn employé nord-coréen travaillait dans une agence fédérale américaineAujourd'hui, 18:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants