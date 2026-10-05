Les futurs MacBook Pro avec écran OLED seront nettement plus légers

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Les futurs MacBook Pro avec écran OLED seront nettement plus légers

La nouvelle génération de MacBook Pro en préparation chez Apple ne sera pas seulement équipée d'écrans OLED, mais affichera également un poids nettement inférieur à celui des modèles actuels. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg en citant ses sources. À une époque où la portabilité et la légèreté des appareils mobiles deviennent des avantages concurrentiels majeurs sur le marché technologique, ce changement est une nouvelle importante pour les utilisateurs. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

Une refonte radicale de la structure interne

Selon les informations, les ingénieurs d'Apple ont repensé la structure interne des ordinateurs portables. L'entreprise a réussi à réduire la taille de nombreux composants et à optimiser leur agencement. C'est précisément cette solution d'ingénierie qui a permis de réduire considérablement le poids du châssis. Bien que le poids exact de la réduction soit encore inconnu, les sources soulignent que la différence sera très notable.

Les modèles de MacBook Pro actuellement sur le marché étaient légèrement en retrait par rapport à la concurrence en termes de poids. Notamment, la version 14 pouces de la génération actuelle pèse entre 1,55 et 1,62 kg, tandis que la version 16 pouces pèse entre 2,14 et 2,15 kg. Les nouveaux modèles OLED devraient rejoindre le rang des ordinateurs portables professionnels les plus légers et les plus pratiques du marché.

Spécifications techniques attendues

Selon Bloomberg, la nouvelle génération d'ordinateurs portables apportera non seulement de nouveaux écrans et un châssis plus léger, mais aussi une série d'autres changements de design et de fonctionnalités. Il est notamment prévu que les appareils intègrent des panneaux tactiles et que l'encoche Dynamic Island apparaisse en haut de l'écran. L'épaisseur globale des ordinateurs portables sera également considérablement réduite.

Le lancement de ces appareils avancés est traditionnellement prévu pour l'automne de cette année. Les experts et les passionnés de technologie peuvent s'attendre à voir les nouveaux MacBook d'Apple en octobre ou novembre. Le passage à la technologie OLED et l'amélioration de la conception du châssis sont considérés comme une étape importante pour Apple et pour l'ensemble du marché des ordinateurs portables.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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