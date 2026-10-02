Samsung travaille sur une technologie de reconnaissance faciale sous l'écran

Le géant sud-coréen Samsung travaille activement sur le développement d'un système de reconnaissance faciale amélioré capable de se dissimuler directement sous les écrans OLED. Selon ixbt.com, malgré les rumeurs antérieures sur l'abandon possible du projet, les tests de la technologie se poursuivent. Cette innovation vise à renforcer la sécurité des smartphones et devrait marquer une nouvelle étape dans l'identification biométrique des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que le nouveau système repose sur la technologie Polar ID de la société Metalenz. Contrairement à la reconnaissance faciale classique utilisant la caméra frontale, ce système analyse les propriétés de polarisation de la lumière réfléchie par le visage humain. Cela permet d'obtenir des données biométriques supplémentaires et de détecter les signes de vie. Par conséquent, il devient pratiquement impossible de tromper le système avec des photos, des masques ou d'autres méthodes.

Principaux avantages de la technologie

Un autre aspect crucial de cette approche innovante est la possibilité de placer les composants nécessaires directement sous l'écran OLED. Metalenz a déjà démontré le fonctionnement pratique d'un tel système. À l'avenir, cela permettra d'intégrer une fonction de reconnaissance faciale 3D sécurisée sans avoir besoin des larges encoches présentes sur les appareils iPhone pour le module Face ID

Néanmoins, il est clair que Samsung n'utilisera pas la marque Polar de Metalenz sur ses smartphones. Selon certaines sources, l'entreprise travaille à l'intégration de cette technologie dans son propre système Facial Recognition. Parmi les noms actuellement discutés figurent Facial Recognition 2.0 et Facial Recognition Pro.

Cependant, les tests de la technologie ne garantissent pas son apparition sur les prochains appareils phares. En particulier, il n'existe pour l'instant aucune information indiquant que le nouveau système sera intégré au smartphone Galaxy S27 Ultra. Cela montre que l'entreprise vise à perfectionner la fonctionnalité avant de la lancer sur le marché de masse.

Ces détails ont été publiés par les initiés de Schrödinger's Leaks, dont les informations se distinguent par leur grande précision dans le monde technologique. Rappelons que cet initié, connu sous le nom de Phone Futurist, avait précédemment révélé avec précision les spécifications du Samsung Galaxy S26 Plus et avait été l'un des premiers à rapporter le concept d'un iPhone anniversaire doté d'un écran incurvé sur les quatre côtés.