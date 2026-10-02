Apple dévoile les spécificités de l'écran du iPhone Duo pliable

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Apple dévoile les spécificités de l'écran du iPhone Duo pliable

Le géant technologique américain Apple a commenté les discussions animées autour de son futur smartphone pliable, le modèle iPhone Duo. Selon ixbt.com, si le pli sur l'écran interne de l'appareil gêne l'utilisateur, il sera possible de le renouveler en remplaçant une couche de protection spéciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Kate Bergeron, vice-présidente de l'ingénierie matérielle chez Apple, a confirmé que la conception du nouvel appareil est destinée à offrir un confort supplémentaire aux utilisateurs. Les experts ont longuement travaillé sur un revêtement nanocristallin spécial pour les écrans pliables.

Capacités d'affichage et couche de protection

Cette couche de protection nanostructurée est installée sur l'écran OLED flexible de 7,6 pouces, servant à réduire les reflets et à masquer visuellement la ligne de pliure au centre du panneau. Selon les représentants de l'entreprise, ce revêtement est très résistant, bien que la zone de pliure puisse devenir visible avec le temps.

Si cette situation gêne l'utilisateur, il aura la possibilité de remplacer la couche de protection par une nouvelle. En particulier, il a été annoncé que pour les clients aux États-Unis disposant du service AppleCare+, le coût de cette procédure ne sera que de 20 USD.

Spécifications techniques et design du boîtier

L'écran interne Super Retina XDR du smartphone offre une résolution de 1878 × 2670 pixels avec une densité de 430 ppp. Le panneau externe mesure 5,4 pouces, avec une résolution de 1398 × 2034 pixels et une densité de 460 ppp. Les deux écrans prennent en charge la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, ainsi que les fonctions HDR et True Tone.

La luminosité maximale en extérieur de l'appareil atteint 3000 nits, avec un rapport de contraste de 2 000 000:1. Le boîtier du iPhone Duo est fabriqué en titane robuste, et les panneaux avant et arrière sont recouverts de verre de protection Ceramic Shield. L'épaisseur de l'appareil est de 5,2 mm une fois déplié et de 11,3 mm une fois plié, pour un poids de 254 grammes.

AppleiPhone DuoSmartphoneTechnologieOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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