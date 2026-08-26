HP présente l'OmniBook 3, un ordinateur portable abordable à l'autonomie exceptionnelle

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HP présente l'OmniBook 3, un ordinateur portable abordable à l'autonomie exceptionnelle

Malgré la situation complexe sur le marché mondial des mémoires, les entreprises technologiques continuent de lancer des appareils à la fois abordables, légers et dotés d'une grande autonomie. Selon ixbt.com, HP a dévoilé son nouveau PC portable OmniBook 3, proposé aux clients à seulement 550 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Cette politique tarifaire s'explique par le fait que l'appareil était initialement vendu à 500 dollars, avant que le montant de la remise ne soit ajusté. Actuellement, la réduction initiale de 100 dollars a été réduite de moitié, ce qui porte le prix de l'ordinateur à 600 dollars sans promotion. Malgré cela, compte tenu des fonctionnalités offertes, il reste l'une des propositions les plus compétitives du segment.

Performances et caractéristiques techniques

L'une des particularités de l'appareil réside dans son processeur. Le PC portable est équipé de la puce Snapdragon X X1-26-100 de la série Snapdragon X. Les experts soulignent qu'il s'agit d'un processeur de première génération, ce qui limite ses performances de calcul à des niveaux assez modestes.

Cependant, ce niveau de performance modéré est largement compensé par l'autonomie de la batterie. Selon HP, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 42 heures avec une seule charge. Cette performance est rendue possible grâce à une batterie de 60 Wh et une plateforme économe en énergie.

Écran et connectivité

Le nouveau modèle est équipé d'un écran de qualité répondant aux exigences des utilisateurs modernes. Le PC portable dispose d'un écran OLED de 14 pouces avec une résolution de 1200p. Toutefois, il existe certaines limites concernant la luminosité, plafonnée à 300 cd/m².

Les spécifications techniques et les options de connectivité sont suffisantes pour les tâches quotidiennes. L'ordinateur est équipé des composants suivants :

  • 8 GB de RAM
  • 256 GB de stockage SSD
  • Deux ports USB-C et deux ports USB-A
  • Un connecteur HDMI et une prise casque classique
  • Module sans fil Wi-Fi 6E
Malgré l'intégration de tous ces composants et d'une batterie robuste, le poids de l'ordinateur n'est que de 1,4 kg. Cela en fait un choix idéal pour les étudiants et les professionnels en déplacement fréquent.

HPOmniBook 3Ordinateur PortableSnapdragonOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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