Samsung dévoile le premier panneau OLED au monde à 300 Gs

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Samsung dévoile le premier panneau OLED au monde à 300 Gs

Le géant technologique sud-coréen Samsung a présenté ses dernières innovations au public lors du salon IMID 2026, qui se tient à Busan. Parmi les nouveautés présentées, un panneau OLED inédit de 16 pouces destiné aux ordinateurs portables, avec une fréquence d’images de 300 Gs, s’est particulièrement distingué. Selon ixbt.com, il s’agit de la première solution sans équivalent sur le marché. Ixbt.com rapporte cette information.

Cette technologie d’affichage avancée devrait provoquer un tournant majeur sur le marché des appareils nécessitant de hautes performances et une qualité d’image exceptionnelle. Bien que les détails techniques du nouveau panneau restent pour l’instant limités, les spécialistes le considèrent comme une étape importante dans l’évolution des technologies mobiles modernes.

Caractéristiques et capacités techniques

Selon les informations révélées lors de la présentation, l’écran OLED de nouvelle génération dispose d’une diagonale de 16 pouces et prend en charge un format large au ratio 16:9. Il a également été confirmé que l’écran offre une haute définition de 2,5K.

Le fabricant n’a pour l’instant communiqué aucun chiffre précis concernant la luminosité de l’écran. Toutefois, compte tenu du fait que cet écran repose sur une toute nouvelle base technologique, on peut supposer qu’il ne rencontrera aucun problème en matière de luminosité et de restitution des couleurs.

De nouvelles possibilités pour les joueurs

Ces écrans de haute technologie sont avant tout destinés aux ordinateurs portables de gaming avancés de dernière génération. Une fréquence d’images de 300 Gs assure une image extrêmement fluide dans les scènes dynamiques, offrant un avantage majeur, notamment aux amateurs d’e-sport et de jeux rapides.

Cependant, Samsung n’a pas encore officiellement annoncé quand les premiers produits commerciaux équipés de tels écrans seront commercialisés ni quelles marques utiliseront ces panneaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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