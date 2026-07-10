Le prix du MacBook Pro le plus puissant atteint un niveau record : le modèle M5 Max dépasse désormais les 10 000 dollars

Apple a une nouvelle fois augmenté le prix de ses ordinateurs portables les plus performants. Après les récents changements, le prix du MacBook Pro dans sa configuration maximale a franchi la barre psychologique des 10 000 dollars. Cette situation suscite de vifs débats parmi les professionnels et les passionnés de technologie, car le prix de l'appareil a considérablement augmenté en peu de temps. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon le site ixbt.com, la version haut de gamme du MacBook Pro équipé de la puce M5 Max a augmenté de prix pour la deuxième fois. Auparavant, le prix de cet appareil était fixé à 9 200 dollars. Désormais, les acheteurs devront débourser au moins 10 000 dollars pour ce modèle. Si l'utilisateur choisit le verre nano-texturé spécial, le prix peut grimper jusqu'à 10 150 dollars.

Les raisons de la hausse brutale des prix

Les analystes soulignent que le prix des ordinateurs portables Apple a augmenté au total de 3 000 dollars en deux étapes, soit près de 40 %. La cause principale de cette hausse brutale est liée à l'augmentation des prix des composants sur le marché mondial, notamment la mémoire vive et le stockage. L'utilisation par Apple de composants de la plus haute qualité dans ses modèles premium entraîne directement cette hausse des prix.

Le MacBook Pro en configuration maximale possède des caractéristiques techniques impressionnantes. Il est équipé de 128 GB de RAM et d'un immense SSD de 8 TB. Ces ressources sont principalement destinées aux professionnels travaillant sur la modélisation 3D complexe, le montage vidéo en 8K et les algorithmes d'AI.

Le marché ouzbek et la tendance mondiale

En Ouzbékistan, la demande pour les produits Apple a toujours été élevée. Cependant, le prix de 10 000 dollars fait de cet ordinateur portable un produit exclusif destiné à un cercle très restreint d'utilisateurs sur le marché local. À titre de comparaison, cette somme permet d'acheter une berline de milieu de gamme sur le marché automobile ouzbek.

Il convient également de noter qu'Apple revoit non seulement le prix de ses ordinateurs portables, mais aussi celui de ses tablettes et autres ordinateurs personnels. La politique tarifaire de l'entreprise montre qu'elle s'adapte à l'inflation mondiale et à la hausse des coûts logistiques. Il est fort probable que d'autres géants de la technologie augmentent également le prix de leurs appareils à l'avenir.

En conclusion, le MacBook Pro avec puce M5 Max n'est plus seulement un outil de travail, mais un symbole de luxe et le summum de la technologie. Pour les studios professionnels et les grandes entreprises IT, cet achat peut se justifier, mais pour les utilisateurs ordinaires, l'attention devrait se porter sur les modèles Air ou Pro plus abordables.