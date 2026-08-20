Les services de renseignement américains commencent à surveiller les ondes radio depuis l’orbite

L’Office national du renseignement des États-Unis (NRO) a signé un nouveau contrat avec HawkEye 360 pour fournir des données commerciales de renseignement sur les radiofréquences. Cet accord fait passer l’entreprise d’une phase d’évaluation technologique pluriannuelle à une phase de soutien opérationnel aux agences américaines de renseignement et de défense. Cette étape ouvre une nouvelle ère dans la surveillance spatiale et offre aux structures publiques des capacités technologiques avancées pour relever les défis mondiaux de sécurité et de défense. C’est ce que rapporte .

Selon ixbt.com, contrairement aux satellites optiques traditionnels, les satellites de radiofréquence ne se contentent pas de photographier la surface de la Terre : ils sont spécialisés dans la détection des émissions électroniques provenant des radars, des systèmes de communication et des équipements maritimes. Les données recueillies par plusieurs appareils permettent de localiser précisément la source d’un signal et d’en déterminer la position géographique. Cela constitue un avantage majeur pour suivre des objets indépendamment des obstacles naturels tels que les nuages ou l’obscurité.

Petites constellations en orbite et leurs capacités

Aujourd’hui, HawkEye 360 exploite plus de trente petits satellites en orbite terrestre basse. Généralement regroupés par trois, ces appareils peuvent détecter, classer et géolocaliser de manière autonome les émissions de radiofréquence. L’existence d’un tel réseau permet de suivre presque en temps réel les mouvements d’objets importants partout dans le monde.

Cet accord a été conclu dans le cadre du programme Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA), utilisé par le NRO pour augmenter avec souplesse les achats de données commerciales de radiofréquence en fonction des missions en cours. Le programme constitue la suite logique d’un projet en trois étapes lancé en 2022, lorsque le NRO avait signé des contrats de recherche avec six entreprises et testé leurs capacités au moyen de modélisations et de démonstrations orbitales.

Activité internationale et projets futurs

L’entreprise élargit la fourniture de données nécessaires non seulement à la sécurité nationale, mais aussi aux missions civiles et humanitaires. Parallèlement, HawkEye 360 développe rapidement ses activités internationales. Ses revenus internationaux ont notamment fortement augmenté et représentent désormais une part importante de son chiffre d’affaires trimestriel total. L’entreprise a également remporté des contrats pluriannuels pour des projets de guerre électronique en Europe et avec des clients de la région de l’océan Indien, notamment la marine indienne.

Face à une demande croissante, HawkEye 360 prévoit, au cours des deux ou trois prochaines années, de réduire à 10 minutes l’intervalle entre les revisites d’une même zone et la livraison des données. Pour y parvenir, l’entreprise compte lancer des satellites supplémentaires et installer des charges utiles sur d’autres appareils. Cette stratégie renforcera encore sa compétitivité sur les marchés des technologies spatiales et du renseignement sur les radiofréquences.