SpaceX prévoit de lancer des satellites Starlink V3 en orbite avec Starship pour la première fois

L'un des projets les plus ambitieux de l'aérospatiale, le système spatial Starship de SpaceX, devrait effectuer son premier vol orbital de l'histoire et transporter la nouvelle génération de satellites Starlink V3 dans l'espace. Selon ixbt.com, l'entreprise a déposé une demande officielle auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis concernant l'utilisation des fréquences radio lors de la mission à venir. Comme le rapporte Ixbt.com le signale.

Sur la base des paramètres du document, on peut supposer que cette mission aura le statut d'un véritable test orbital. L'intrigue principale concerne la charge utile, car il est prévu de déployer des satellites Starlink V3 en orbite terrestre basse. Si les plans restent inchangés, Starship démontrera non seulement le fonctionnement de son système, mais remplira également sa première mission réelle de livraison de fret dans l'espace.

Satellites Starlink V3 de nouvelle génération et projets futurs

Rappelons que lors du précédent vol d'essai, bien que des satellites aient été lancés, ils n'ont pas atteint l'orbite et ont brûlé dans l'atmosphère, ce qui faisait partie du plan de vol. Cependant, cette fois-ci, la situation est plus sérieuse : SpaceX vise à livrer avec succès les appareils Starlink V3 de nouvelle génération à l'aide de Starship.

L'entreprise avait précédemment déposé une demande auprès de la FCC pour lancer une constellation totale de 100 000 unités de ce type. En raison de leurs dimensions et de leur poids importants, ces satellites de nouvelle génération nécessitent d'être lancés par des fusées Starship, car les fusées Falcon 9 traditionnelles ne sont pas adaptées à cette tâche.

Vols hebdomadaires futurs et missions lunaires

Selon Jared Isaacman, représentant de la NASA, à partir de 2027, les lancements d'essai de cet immense système de transport pourraient avoir lieu presque chaque semaine. Cela augmentera considérablement la fréquence des vols spatiaux et propulsera le rythme de l'exploration spatiale humaine vers une nouvelle étape.

Parallèlement, SpaceX développe activement une version lunaire spéciale du vaisseau Starship pour les futures missions dans le cadre du programme Artemis. Récemment, l'entreprise a réussi un test massif complet en allumant simultanément les 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy.