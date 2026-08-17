La Chine lance une nouvelle série de satellites Internet en orbite basse

L’industrie spatiale chinoise a franchi une nouvelle étape importante vers l’extension du réseau Internet mondial. Le pays a placé avec succès en orbite une nouvelle série, la 24e, de satellites destinés à constituer son système Internet en orbite basse. Ce projet de grande ampleur est important, car il vise à fournir à terme des communications stables et rapides dans le monde entier. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le lancement de la nouvelle fusée a eu lieu le 16 août à 12 h 10, heure de Pékin. Pour accomplir cette mission délicate, un cosmodrome commercial situé sur l’île de Hainan a été choisi, avec un décollage réussi depuis une plateforme dédiée. Tous les appareils se sont séparés avec succès de la fusée à l’heure prévue et ont rejoint leurs orbites désignées.

Les capacités de la fusée Long March-12

La fusée porteuse utilisée pour cette mission mérite également une attention particulière sur le plan technique. Selon les informations disponibles, une fusée à deux étages Long March-12 a été choisie pour le vol. Cet appareil fonctionne avec un couple de propergols oxygène-kérosène et suscite un vif intérêt chez les spécialistes grâce à ses caractéristiques techniques.

Cette fusée a été spécialement développée par des experts de l’Académie de technologie spatiale de Shanghai (SAST). Le lanceur se distingue par son optimisation poussée pour acheminer des charges utiles commerciales vers des orbites basses et héliosynchrones. Cela contribuera à renforcer davantage la position de la Chine sur le marché spatial commercial.

Vers l’extension du réseau Internet mondial

Aujourd’hui, les principales puissances mondiales et les entreprises privées travaillent activement à la création d’une couverture Internet mondiale à l’aide de satellites en orbite basse. Le programme chinois s’inscrit précisément dans la mise en œuvre de cet objectif stratégique. Chaque lancement réussi d’une nouvelle série crée des conditions favorables à l’expansion de l’infrastructure spatiale du pays.

Toutefois, le nombre de satellites composant le 24e groupe déployé reste pour l’instant secret. Le communiqué officiel ne fournit aucune information sur le nombre exact d’appareils. Malgré cela, l’activité de la Chine dans ce domaine montre que la concurrence sur le marché des technologies spatiales va encore s’intensifier.