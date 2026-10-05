Des astronomes ont découvert une planète de deuxième génération issue des restes d'une étoile morte

Un groupe international d'astronomes a obtenu les premières preuves solides de l'existence d'une planète de deuxième génération en orbite autour d'une naine blanche. Le fait que cet objet spatial ait pu se former à partir des débris de son étoile mère après sa destruction suscite un vif intérêt dans la communauté scientifique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon la publication ixbt.com, une géante gazeuse de la taille de Jupiter orbite autour de la naine blanche HS 0209+0832, avec une période orbitale d'environ 4,4 jours terrestres. Habituellement, les planètes se forment en même temps que les étoiles à partir d'un disque protoplanétaire entourant le jeune astre. Cependant, dans ce cas, les scientifiques avancent un scénario totalement différent.

Les secrets de la naissance d'une planète inhabituelle

Les chercheurs soulignent que ce corps céleste est apparu après que l'étoile a traversé les dernières étapes de son évolution, éjecté ses couches externes et s'est transformée en naine blanche. C'est précisément pour cette raison que les auteurs la comparent au phénix de la légende, car elle est revenue à la « vie » à partir de la matière d'une étoile morte.

La composition chimique de l'atmosphère de la naine blanche a servi de preuve principale confirmant cette hypothèse. Une concentration anormalement élevée d'éléments lourds tels que le zinc, le cuivre et surtout le niobium y a été détectée. Il s'est avéré que la quantité de certains éléments est près de mille fois supérieure aux niveaux observés dans le Soleil.

Processus s et évolution stellaire

Les éléments lourds identifiés sont liés au processus s, une chaîne de réactions nucléaires au sein des vieilles étoiles. Ces processus sont particulièrement actifs aux stades avancés de l'évolution stellaire, peu avant l'éjection des couches externes. C'est ce facteur qui a fait de la composition chimique du système une découverte majeure.

Actuellement, la naine blanche attire progressivement de la matière de la géante gazeuse située à proximité. Ce matériau, qui tombe dans l'atmosphère du reste stellaire, permet aux astronomes d'étudier la composition chimique de la planète en cours de destruction en observant directement le spectre de la naine blanche.

Observations du télescope de la NASA et le mystère des étoiles binaires

Afin d'approfondir l'étude, des observations supplémentaires ont été effectuées à l'aide du télescope spatial TESS de la NASA . Une périodicité d'environ 4,4 jours a été détectée dans la luminosité du système, ce qui correspond parfaitement à la période orbitale de l'objet autour de la naine blanche.

Selon les scientifiques, la formation d'une telle planète après la mort d'une étoile nécessite des conditions particulières. Initialement, une étoile de type solaire devient une géante rouge et éjecte une partie importante de sa matière. Il est supposé que HS 0209+0832 faisait autrefois partie d'un système binaire. La force gravitationnelle de la deuxième étoile a retenu une partie de la matière éjectée, la ramenant sur une orbite autour de la naine blanche, créant ainsi les conditions propices à la naissance d'un nouveau disque et d'une planète.