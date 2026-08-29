La NASA entame une nouvelle étape dans l'exploration spatiale

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La NASA entame une nouvelle étape dans l'exploration spatiale

La NASA se prépare à mener l'une des plus grandes études du ciel de l'histoire de l'humanité. Le nouveau télescope spatial de l'agence, baptisé Nancy Grace Roman, est conçu pour faire un pas de géant dans l'étude des mystères de l'univers, incluant plus de deux milliards de galaxies. Ce projet scientifique colossal devrait marquer un tournant décisif dans la compréhension de l'expansion de l'univers, de la nature de l'énergie noire et de l'évolution stellaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'agence TASS, Julie McEnery, chercheuse principale du projet, a souligné que l'avantage majeur du nouvel observatoire réside dans son large champ de vision. Ce télescope est capable de couvrir une zone du ciel environ cent fois plus grande que celle du télescope Hubble à chaque instant. Cela augmentera considérablement la vitesse des observations astronomiques.

La vitesse d'exploration de l'univers va augmenter radicalement

Le fonctionnement à haute vitesse du télescope permettra de réaliser des études à grande échelle plus de mille fois plus rapidement. Selon les experts, le télescope Nancy Grace Roman est capable d'accomplir en seulement un mois une étude qui nécessiterait près de cent ans pour le télescope Hubble. De plus, au cours de cette courte période, cet instrument pourrait recenser jusqu'à vingt milliards d'étoiles à travers la Voie lactée.

Selon les estimations de la NASA, cet ensemble de données devrait devenir le plus grand catalogue d'objets astronomiques de l'histoire. Le volume de données collectées sera proportionnellement immense ; pour afficher l'image complète à pleine résolution, il faudrait plus d'un demi-million d'écrans de télévision au format 4K.

Missions scientifiques et recherches futures

L'une des principales missions scientifiques de l'observatoire est d'étudier l'histoire de l'expansion de l'univers et la formation de ses grandes structures. L'observation de milliards de galaxies permettra aux scientifiques d'étudier avec plus de précision la distribution de la matière et la nature mystérieuse de l'énergie noire.

Il convient de noter que cet observatoire moderne porte le nom de l'éminente astronome américaine Nancy Grace Roman, qui a joué un rôle incomparable dans la création du programme d'astronomie spatiale de la NASA. On espère que ce nouvel appareil spatial portant son nom trouvera des réponses à de nombreuses énigmes auxquelles la science moderne est confrontée.

NASATélescopeAstronomieUniversRecherche scientifique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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